«Забили бруском и закопали экскаватором»: суд в Новосибирске не смягчил приговор отцу и сыну за убийство бизнесмена

Тело спрятали в бочке и закопали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пятый апелляционный суд в Новосибирске поставил точку в громком уголовном деле об убийстве китайского бизнесмена на лесопилке в Бурятии. После ссоры из-за долгов предпринимателя забили деревянным бруском, а затем попытались скрыть следы преступления — тело спрятали в металлической бочке и закопали экскаватором. Осужденные отец и сын просили смягчить наказание, однако суд оставил приговор без изменений. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

СПОР О ДОЛГАХ ЗАКОНЧИЛСЯ УБИЙСТВОМ

Трагедия произошла в сентябре 2024 года на лесопилке в Прибайкальском районе Бурятии возле села Турка. Накануне бизнесмен из Китая Б. приехал туда для обсуждения деловых вопросов. Его встретили 60-летний директор предприятия Ч. и его 39-летний сын Ш.

Во время разговора между предпринимателями возник спор из-за долгов по поставкам.

— Во время беседы между иностранцами произошла ссора, в ходе которой отец и сын повалили приехавшего мужчину на землю и стали избивать деревянным бруском по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщили в СУ СКР по Республике Бурятия.

После убийства мужчины решили скрыть преступление.

По данным следствия, тело погибшего они затолкали в металлическую бочку и закопали на территории лесопилки с помощью экскаватора.

Сын владельца предприятия также угнал внедорожник убитого бизнесмена. Машину он отогнал в лес и спрятал в овраге.

НАЙТИ УБИЙЦ ПОМОГЛИ СВИДЕТЕЛИ

О пропаже предпринимателя заявила его жена.

— Жена китайского бизнесмена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. Следователи отследили внедорожник по камерам и установили, куда уехал мужчина. Были допрошены работники лесопилки, несколько из них оказались свидетелями убийства и дали показания, — сообщили следователи.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц, и угоне автомобиля.

Владельца лесопилки и его сына арестовали. Вину они признали лишь частично.

Обвиняемые утверждали, что погибший якобы пытался незаконно занять один из цехов предприятия из-за мнимых долгов. По их версии, именно он первым схватил деревянный брусок и дважды ударил старшего из мужчин.

Отец и сын заявили, что смогли обезоружить оппонента, а затем в состоянии аффекта убили его, опасаясь дальнейшей мести. Ранее оба мужчины не были судимы и потребовали рассмотреть дело с участием присяжных.

ПРИСЯЖНЫЕ НЕ ПОВЕРИЛИ ОБВИНЯЕМЫМ

Ключевыми стали показания работников пилорамы, которые наблюдали происходящее через щель и рассказали следствию о случившемся.

Собранные доказательства опровергли версию о рейдерском захвате.

— Объективных данных о противоправном поведении потерпевшего, которое могло бы послужить поводом для совершения преступления, суд не установил. Мотивом совершения убийства послужила личная неприязнь, возникшая в ходе ссоры, — говорится в приговоре Верховного суда Республики Бурятия.

Присяжные признали обоих мужчин виновными по всем предъявленным обвинениям.

В декабре 2025 года Верховный суд Республики Бурятия назначил 61-летнему Ч. и 40-летнему Ш. по 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденные и их адвокаты попытались обжаловать приговор.

— Просили приговор отменить и направить уголовное дело на новое рассмотрение. Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции апелляционные жалобы осужденных и адвокатов оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, — сообщили в пресс-службе суда.

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