Это впервые сделали в России: в Новосибирске мужчине поставили насос из Китая вместо сердца

В Новосибирске провели первую имплантацию легкого насоса для сердца. Фото: НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина

В Центре Мешалкина в Новосибирске провели уникальную операцию. Хирурги впервые в России и СНГ установили пациенту новый аппарат для длительной механической поддержки сердца. Устройство разработали в Китае, и его внедрение прошло при поддержке опытных врачей из Пекина.

Первым пациентом стал 53-летний мужчина с тяжелым заболеванием сердца – дилатационной кардиомиопатией. При этой болезни камеры сердца расширяются, а стенки истончаются. Из-за этого сердце теряет способность полноценно перекачивать кровь, что приводит к развитию хронической сердечной недостаточности. Поэтому мужчина нуждается в новом органе. И новый насос поможет ему дождаться донорского сердца.

- Это первая не только в России, но и в СНГ имплантации нового для российской практики аппарата механической поддержки сердца. Операция прошла в штатном режиме: для этого наши специалисты тщательно подготовились, изучили принцип работы нового устройства и прошли соответствующее обучение, - рассказал генеральный директор НМИЦ им. Мешалкина Минздрава России Евгений Тарасюк.

Главное преимущество нового устройства – его вес. Аппарат весит всего 90 грамм, что в два раза меньше существующих аналогов. Внутри насоса используется технология магнитной левитации. Ротор не касается стенок, он буквально подвешен в магнитном поле. Это исключает застой крови и снижает риск появления тромбов.

Евгений Тарасюк отметил, что технология очень перспективная. Легкий вес устройства делает жизнь пациента более комфортной, так как аппарат может работать в организме долгие годы. Врачи планируют активно использовать эту систему в будущем.

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