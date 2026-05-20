«Оно выскакивало из груди»: пенсионер год прожил с разрывом сердца

65-летний пациент больше года жил с опаснейшей патологией и даже продолжал тренировки. Фото: пресс-служба Центра Мешалкина.

Уникальную операцию провели 65-летнему жителю Югры. Мужчина больше года жил с разрывом сердца, не подозревая о смертельно опасном состоянии. Спасти пациента смогли кардиохирурги Центра Мешалкина в Новосибирске. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

СТРАННАЯ ПУЛЬСАЦИЯ ОКАЗАЛАСЬ СМЕРТЕЛЬНОЙ УГРОЗОЙ

Все началось со странного образования на груди. У пенсионера появилась пульсирующая выпуклость на передней стенке грудной клетки, которая двигалась в ритме сердцебиения. Однако мужчина не спешил обращаться к врачам.

Проблему обнаружили во время приема в поликлинике. Медики сразу поняли: пульсировать таким образом может только сердце. Пациента экстренно доставили в кардиоцентр Сургута, после чего врачи запросили срочную телемедицинскую консультацию со специалистами Центра Мешалкина.

РАЗРЫВ СЕРДЦА ПРОИЗОШЕЛ ГОД НАЗАД

Выяснилось, что почти 14 лет назад мужчине уже проводили серьезную кардиохирургическую операцию из-за аневризмы левого желудочка сердца. После вмешательства один из участков грудины полностью не сросся, однако это не доставляло пациенту неудобств.

Позже ситуация стала развиваться по крайне опасному сценарию. По мнению врачей, более года назад аневризма возникла повторно и в какой-то момент разорвалась. Однако мужчина не погиб и даже не понял, что произошло.

Кровь удержали спайки, оставшиеся после первой операции, и сформировавшийся крупный тромб. В результате внутри грудной клетки образовалась огромная полость, заполненная примерно 1,5 литра крови. Со временем организм начал самостоятельно «укреплять» ее стенки — они покрылись кальциевыми отложениями и буквально стали каменными.

Удивительно, но все это время пациент чувствовал себя относительно нормально и даже продолжал кардиотренировки.

ЛЮБАЯ ЦАРАПИНА МОГЛА СТАТЬ СМЕРТЕЛЬНОЙ

Со временем часть ложной аневризмы начала выходить наружу через дефект грудной клетки. Опасное образование удерживалось уже только кожей. По словам врачей, любая царапина могла привести к смертельному кровотечению.

Мужчину перевели в Центр Мешалкина, где команда кардиохирургов и анестезиологов подготовила план сложнейшей операции, которая длилась пять часов.

Кардиохирурги под руководством заведующего отделением №2 Максима Ляшенко вскрыли образовавшийся «каменный мешок» и в условиях искусственного кровообращения закрыли разрыв стенки левого желудочка синтетической заплатой. Затем к операции подключился абдоминальный хирург Максим Никитин, который помог восстановить поврежденную область собственными тканями пациента.

После операции мужчина столкнулся с осложнениями, однако врачам удалось стабилизировать его состояние. Спустя месяц после лечения пациента выписали домой. Сейчас он чувствует себя хорошо.

