«Опухоль все время росла»: новосибирские врачи спасли мальчика с редкой болезнью сердца

Опухоль считалась неоперабельной – она пронизывала практически все сердце. Фото: Новосибирский НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

Детские кардиохирурги Новосибирского НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина провели рискованную операцию 6-летнему мальчику из Екатеринбурга. Опухоль считалась неоперабельной – она пронизывала практически все сердце. Историю спасения маленького пациента рассказали в пресс-службе Центра Мешалкина.

У мальчика – редкая генетическая особенность, из-за которой могут развиться доброкачественные опухоли в сердце. Фиброма была у него уже при рождении, но росла нетипично.

Фиброма была у мальчика уже при рождении, но росла нетипично. Фото: Новосибирский НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

– Обычно фиброма имеет ограниченные размеры и не угрожает жизни. В данном случае опухоль, подобно спруту, охватывала весь орган: межжелудочковую перегородку, переднюю стенку правого желудочка и отдельные элементы левых отделов, – пояснила детский врач-кардиолог Центра Мешалкина Дарья Погребницкая.

У ребенка всю жизнь наблюдались нарушения ритма. Последний год аритмия стала неконтролируемой и жизнеугрожающей: опухоль продолжала расти, а препараты больше не давали эффекта.

Главные кардиоцентры страны не взялись за операцию из-за высокой угрозы летальности. Семья случайно увидела в интернете публикацию об успешном удалении гигантской опухоли у младенца в Центре Мешалкина и направила документы в Новосибирск.

Два месяца малыша наблюдали: состояние ухудшалось, нарастали симптомы, приближалась тотальная сердечная недостаточность.

– После разговора с родителями, которые тоже понимали, что ситуация стремительно ухудшается, хирурги совместно с семьей пошли на этот риск, – рассказывает врач Дарья Погребницкая.

Врачам удалось вырезать большой объем опухоли, не повредив проводящую систему. Фото: Новосибирский НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

Трехчасовое вмешательство провели заведующий отделением врожденных пороков сердца Алексей Архипов и сердечно-сосудистый хирург Юрий Кулябин. Им удалось вырезать большой объем опухоли, не повредив проводящую систему. Аритмия заметно уменьшилась, и насосная функция сердца восстановилась.

Уже через сутки мальчик находился с мамой в обычной палате. Сегодня он прыгает, бегает, посещает детский сад. Сейчас сложно сказать наверняка – будет ли опухоль расти дальше. Возможно, когда мальчик станет взрослее, рост остановится сам собой. Врачи продолжат наблюдать пациента и корректировать терапию.

Уже через сутки мальчик находился с мамой в обычной палате. Фото: Новосибирский НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX