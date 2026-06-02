«Гель вытек, боль в груди была невыносимой»: молодая мама судится с новосибирской клиникой из-за разрыва импланта

Стоматолог из Екатеринбурга судится с новосибирской клиникой из-за разрыва импланта в груди. Фото: Предоставлено Полиной

Полина училась на стоматолога в Новосибирске и подрабатывала ассистентом зубного врача в одной из частных клиник, когда решила исправить врожденную ассиметрию своей груди. Выбор пал на медцентр в столице Сибири.

- Перед операцией пластический хирург провела осмотр и рекомендовала маммопластику и липосакцию. Мне предложили поставить импланты большего размера, нежели я хотела: объяснили, что так получится скорректировать ассиметрию, — рассказала КП-Новосибирск Полина.

В марте 2023 года Полине сделали операцию: девушка заплатила за нее 220 тысяч рублей:

- Почему-то во время операции врач сделала разрезы разного размера под левой и правой грудью. Меня выписали домой на следующий день со стандартными рекомендациями: не заниматься спортом и не поднимать тяжести. Реабилитация далась мне тяжело, поскольку мне увеличили грудь сразу на 2 размера, и это меня беспокоило, — рассказала Полина.

Вскоре после операции девушка вернулась в родной Екатеринбург, вышла там замуж. А в 2024 году Полина пошла пошла на плановое УЗИ: результат обследования ее шокировал.

- Врач заподозрила у меня разрыв импланта, мне было обидно до слез и страшно, я не знала, что с этим делать. В тот же день обратилась в новосибирскую клинику, там посмотрели снимки и сказали, что «никакого разрыва нет, и чтобы я оставила все как есть». Я сделала МРТ молочных желез: на обследовании подтвердилось, что у меня был разрыв левого импланта, — рассказала Полина.

В ответ на претензии, со слов пациентки, в клинике сказали, что пластический хирург, которая делала операцию, уволилась. Сама же врач написала: «К сожалению, такое бывает, могу записать вас на новую операцию, платно». Полина добилась, чтобы в клинике провели консилиум, но в итоге центр отказал в замене импланта.

- Клинических признаков нарушения целостности протезов во время осмотра не выявлено. Описания УЗИ и КТ не являются достаточным доказательством наличия разрыва левого грудного импланта. Учитывая, что объективно пациентку ничего не беспокоит, окружающие ткани вокруг протезов не изменены, показания к хирургической коррекции не обоснованы, — так ответила пациентке частная клиника.

После консилиума девушка обратилась к адвокату Ирине Абрамовой, составила досудебную претензию о замене имплантов. А после того, как клиника отказалась менять импланты, подала иск на сумму в 550 тысяч рублей — именно столько стоила необходимая операция. Но в итоге первый суд отказал в иске. Пациентка оспорила решение в Свердловском областном суде, однако решение осталось в силе.

Следующая жалоба была направлена в Кассационный суд в Челябинске: там решение предыдущего суда отменили и направили дело на новое рассмотрение:

- Из-за разрыва импланта я два года жила с риском воспаления. В 2025 году я родила дочку, а в апреле 2026 года произошло вытекание геля из импланта. Он попал в лимфоузлы, после чего мне пришлось ехать в больницу — боль была невыносимой. Мне назначили антибиотики, диагностировали «хроническое воспаление левой молочной железы», от госпитализации я отказалась. Грудное вскармливание сразу пришлось прекратить, дочке тогда было всего полгода, — рассказала Полина.

Суд привлек ответчиком производителя имплантов. Со слов Полины, сначала их юристы говорили, что «гарантии на импланты нет», затем предложили новый имплант без оплаты расходов на саму операцию. Представители клиники вину отрицали и предложили извлечь имплантат из груди ради экспертизы.

- Это просто немыслимо — клиника предлагает сделать разрез, достать левый имплант и отправить его на экспертизу, чтобы я ходила с одной грудью? Насколько мне известно, такие экспертизы никто не делает, мое мнение — ответчики просто затягивают процесс. На последнем заседании судья сказала мне, мол, я увеличила грудь по своей прихоти и сама создала эту ситуацию. Но я не просто так ее делала — у меня была сильная врожденная ассиметрия, и врач направила меня на операцию по ее лечению, — говорит Полина.

По словам адвоката Ирины Абрамовой, клиника была продавцом имплантата, поэтому должна отвечать по закону о защите прав потребителей за качество товара.

- Только в Кассационном суде мы добились справедливости, но процесс вновь затягивается в апелляции. Если бы суд первой инстанции рассмотрел иск в соотвествии с нормами материального и процессуального права, то решение уже бы вступило в силу, и Полина смогла бы во время беременности получить компенсацию, заменить имплантат и кормить дочку грудью, — сообщила адвокат Ирина Абрамова.

Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос в клинику пластической хирургии, ответ будет опубликован.

