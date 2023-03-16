В Новосибирске многодетная мать засудила клинику за лопнувшую силиконовую грудь

Сибирячка подала апелляцию и выиграла иск у производителя имплантов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многодетная сибирячка засудила клинику и производителя за лопнувший имплантат в груди. Сперва суд отказался удовлетворить иск, но женщина обжаловала решение.

История началась в феврале 2017 года. После родов третьего ребенка у сибирячки уменьшилась грудь до первого размера. Это беспокоило женщину: она попросила хирургов сделать ей маммопластику. Сибирячка обратилась в клинику, где ее прооперировали, однако через год новая грудь стала меняться:

- У истца под правой грудью значительно выступал имплантат, в левой молочной железе появилась болезненность, грудь стала терять объем и форму. По истечении трех лет после операции внешний вид левой молочной железы значительно отличался от внешнего вида правой молочной железы. УЗИ подтвердило надрыв импланта, – сообщается в решении суда.

В 2021 году женщина обратилась в клинику с просьбой исправить дефект, там отказали – сослались на дефект производителя импланта. Но разрыв произошел через 3 года и 7 месяцев после операции, до истечения срока службы. Сибирячка подала иск в суд на клинику и импортера французских силиконовых имплантов.

Эксперты выяснили, что грудные имплантаты имеют срок годности от 12 до 35 лет, и разрыв капсулы силиконового протеза груди составляет 3-5% спустя три года, хотя в руководстве производители гарантируют 4 года службы.

В марте 2022 года Ленинский районный суд отказал в иске, однако истец при поддержке прокуратуры обжаловала отказ. В ноябре 2022 года Новосибирский областной суд отменил первое решение, удовлетворив иск.

- Суд постановил взыскать с производителя имплантов расходы на устранение недостатков более 277 тысяч рублей, штраф в 153 тысячи рублей, моральный вред в 30 тысяч рублей и судебные расходы. С клиники взыскали компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей и штраф в 10 тысяч рублей, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина. – Решение суда вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многодетная мать из Новосибирска не смогла засудить клинику за лопнувшую силиконовую грудь

Износ импланта произошел через 3 года и 7 месяцев после операции (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер