Многодетная мать из Новосибирска не смогла засудить клинику за лопнувшую силиконовую грудь

Суд отказал в иске к врачам Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске мать троих детей не смогла засудить врачей за лопнувшие в груди импланты. Подробности сообщили в Ленинском районном суде.

История началась в феврале 2017 года. После родов третьего ребенка у сибирячки уменьшилась грудь до первого размера. Это беспокоило женщину: она попросила хирургов сделать ей маммопластику. Сибирячка обратилась в клинику, где ее прооперировали.

Однако через год новая грудь начала беспокоить женщину. Сибирячка заметила, что левая отличается от правой. Изменения становились все заметнее:

- У истца под правой грудью значительно выступал имплантат, в левой молочной железе появилась болезненность, грудь стала терять объем и форму. По истечении трех лет после операции внешний вид левой молочной железы значительно отличался от внешнего вида правой молочной железы. УЗИ подтвердило надрыв импланта, – сообщается в решении суда.

В 2021 году женщина обратилась в клинику с просьбой исправить дефект, там отказали – сослались на дефект производителя импланта.

Разрыв произошел через 3 года и 7 месяцев, до истечения срока службы. Сибирячка подала иск в суд на клинику и импортера французских силиконовых имплантов.

Эксперты выяснили, что грудные имплантаты имеют срок годности от 12 до 35 лет, и разрыв капсулы силиконового протеза груди составляет 3-5% спустя три года, хотя в руководстве производителя гарантируется 4 года службы.

- Операция по маммопластике проведена по желанию истца, грудь была увеличена в объеме. Дефектов оказания медицинской помощи не выявлено, разрыв имплантатов произошел в виду их старения. В удовлетворении иска отказать, - сообщили в Ленинском районном суде.

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