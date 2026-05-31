«Он ничего плохого никому не сделал»: в Новосибирске выстрелили в домашнего кота - его спасают ветеринары

Жительница Новосибирска Юлия пытается спасти своего трехлетнего кота Барсика, в которого выстрелили днем 30 мая. Как говорит хозяйка, питомец живет с ними в частном доме на улице Вознесенкой и часто выходит на улицу гулять
— С субботу он тоже вышел погулять, а через какое-то время я услышала, как он кричит на улице. Нашла его и увидела ранение. Сначала было непонятно, что произошло. Я сразу схватила кота и повезла в ветеринарную клинику, — рассказала КП-Новосибирск Юлия.
В первой клинике помочь животному не смогли: там не было необходимого оборудования для обследования. Тогда хозяйка повезла питомца в другое медучреждение. После рентгена ветеринары установили страшную причину травмы — в кота стреляли.
— Оказалось, что это пулевое ранение. Пуля практически прошла насквозь, — говорит хозяйка.
Состояние Барсика оказалось критическим. Врачи экстренно отправили животное на операцию. Во время вмешательства специалисты обнаружили серьезные повреждения внутренних органов.
— У него было внутреннее кровотечение. Врачи сказали, что нужно срочно оперировать. Ему удалили селезенку, восстановили поврежденные органы, — рассказывает Юлия.
Сейчас Барсик находится под круглосуточным наблюдением врачей. Ему проводят интенсивную терапию и уже сделали переливание крови.
— Врачи пока не дают прогнозов. Говорят, что состояние тяжелое и еще рано делать выводы. Ему ставят капельницы, наблюдают за работой организма. Пока желудок еще не начал нормально работать после операции, — говорит хозяйка.
Несмотря на тяжелое состояние, питомец уже начал приходить в себя.
— Я сегодня ездила к нему. Он меня узнал, открыл глаза и посмотрел. Для меня это хороший знак. Надеюсь, что он справится, — добавляет женщина.
После случившегося сибирячка обратилась в правоохранительные органы.
— Мне позвонил участковый и предложил приехать написать заявление. Я передала все документы из клиники, подтверждающие операцию и лечение. Заявление приняли, — рассказала Юлия.
Кто именно мог стрелять в животное, пока неизвестно. По словам хозяйки, никаких конфликтов с соседями из-за кота не было.
— У нас здесь много котов гуляет. Никто никогда не жаловался на Барсика, никто ничего плохого не говорил. Поэтому даже представить не могу, кто мог такое сделать, — говорит женщина.
Однако несколько лет назад, со слов хозяйки, в этом же районе погиб еще один их питомец - в него тоже стреляли. Сейчас женщина надеется, что виновника удастся найти, а Барсик сможет восстановиться после ранения. Пока кот остается в стационаре под наблюдением ветеринаров.
