«Он ничего плохого никому не сделал»: в Новосибирске выстрелили в домашнего кота - его спасают ветеринары

В трехлетнего кота по имени Барсик выстрелили в Кировском районе Новосибирска. Фото: предоставила Юлия.

Жительница Новосибирска Юлия пытается спасти своего трехлетнего кота Барсика, в которого выстрелили днем 30 мая. Как говорит хозяйка, питомец живет с ними в частном доме на улице Вознесенкой и часто выходит на улицу гулять

— С субботу он тоже вышел погулять, а через какое-то время я услышала, как он кричит на улице. Нашла его и увидела ранение. Сначала было непонятно, что произошло. Я сразу схватила кота и повезла в ветеринарную клинику, — рассказала КП-Новосибирск Юлия.

В Новосибирске подстрелили кота

В первой клинике помочь животному не смогли: там не было необходимого оборудования для обследования. Тогда хозяйка повезла питомца в другое медучреждение. После рентгена ветеринары установили страшную причину травмы — в кота стреляли.

В кота стреляли из травмата. Фото: предоставила Юлия.

— Оказалось, что это пулевое ранение. Пуля практически прошла насквозь, — говорит хозяйка.

Состояние Барсика оказалось критическим. Врачи экстренно отправили животное на операцию. Во время вмешательства специалисты обнаружили серьезные повреждения внутренних органов.

— У него было внутреннее кровотечение. Врачи сказали, что нужно срочно оперировать. Ему удалили селезенку, восстановили поврежденные органы, — рассказывает Юлия.

Сейчас Барсик находится под круглосуточным наблюдением врачей. Ему проводят интенсивную терапию и уже сделали переливание крови.

— Врачи пока не дают прогнозов. Говорят, что состояние тяжелое и еще рано делать выводы. Ему ставят капельницы, наблюдают за работой организма. Пока желудок еще не начал нормально работать после операции, — говорит хозяйка.

Несмотря на тяжелое состояние, питомец уже начал приходить в себя.

— Я сегодня ездила к нему. Он меня узнал, открыл глаза и посмотрел. Для меня это хороший знак. Надеюсь, что он справится, — добавляет женщина.

После случившегося сибирячка обратилась в правоохранительные органы.

— Мне позвонил участковый и предложил приехать написать заявление. Я передала все документы из клиники, подтверждающие операцию и лечение. Заявление приняли, — рассказала Юлия.

Кто именно мог стрелять в животное, пока неизвестно. По словам хозяйки, никаких конфликтов с соседями из-за кота не было.

— У нас здесь много котов гуляет. Никто никогда не жаловался на Барсика, никто ничего плохого не говорил. Поэтому даже представить не могу, кто мог такое сделать, — говорит женщина.

Однако несколько лет назад, со слов хозяйки, в этом же районе погиб еще один их питомец - в него тоже стреляли. Сейчас женщина надеется, что виновника удастся найти, а Барсик сможет восстановиться после ранения. Пока кот остается в стационаре под наблюдением ветеринаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ожидания на восстановление не оправдались»: новосибирец, которого парализовало в Таиланде, вернулся домой после реабилитации

«Сын упал лицом на асфальт»: в Новосибирске водитель сбил 8-летнего мальчика на переходе и уехал

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX