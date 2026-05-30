«Сын упал лицом на асфальт»: в Новосибирске водитель сбил 8-летнего мальчика на переходе и уехал

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехала машина. Фото: предсотавлено мамой пострадавшего

ДТП, в котором пострадал восьмилетний мальчик, произошло 27 мая в районе Академгородка. Как рассказала КП-Новосибирск мама школьника, на переходе установлен светофор по требованию: чтобы перейти дорогу, нужно было нажать кнопку.

— Сын шел на остановку, чтобы доехать до моей работы. Он нажал эту кнопку и пошел через проезжую часть. В это же время со стороны Бердского шоссе внутрь Академгородка по второй полосе ехал водитель иномарки. Позже свидетели нашли записи с видеорегистратора, и на них видно, что этот человек несся на красный свет, обгоняя другие машины, — рассказала Екатерина.

По словам женщины, в этот момент в другую сторону стояла пробка, поэтому ребенка, вероятно, было плохо видно:

— Там все остановились: остановилась «Газель», другие машины в левой полосе начали сбавлять скорость. А он объехал их и выехал на красный свет. Машина задела сына по касательной. Благодаря только этому тяжелых травм удалось избежать. Если бы мой ребенок сделал еще пару шагов вперед, мне страшно подумать, чем все могло закончиться.

После удара ребенок упал лицом на асфальт.

— Он расшиб себе лоб, нос и коленку. Сын очень испугался, — вспоминает Екатерина. — Как выяснилось позже, водитель взял у него мой номер телефона, но мне никто так и не позвонил. На место не вызвали ни ГАИ, ни скорую помощь.

По словам женщины, сын в шоковом состоянии сел в автобус и самостоятельно поехал к ней на работу.

— Он приехал весь грязный и сказал: «Мама, меня дяденька сбил». Сначала я вообще не поняла, что случилось. Подумала, может быть, его самокатчик сбил. А потом уже выяснилось, что это была машина, — говорит мать школьника. — Мы сразу позвонили в службу спасения 112. Я объяснила ситуацию: ребенок покинул место ДТП, водитель уехал, никто не вызвал ни скорую, ни сотрудников ГИБДД. После этого мы самостоятельно поехали в травматологию.

Позже нашлись свидетели происшествия. Они передали женщине видео с регистратора и фотографии. После этого мать мальчика подала заявление через сайт МВД.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили:

— Информация, изложенная в сообщении, будет рассмотрена. При обращении граждан в полицию с заявлением будет проведена проверка в установленном законом порядке.

