«Ожидания на восстановление не оправдались»: новосибирец, которого парализовало в Таиланде, вернулся домой после реабилитации

Евгений уехал из центра сегодня. Фото: предоставлено КП-Новосибирск Ольгой

Житель Новосибирска Евгений, которого парализовало в Таиланде из-за синдрома Гийена–Барре, вернулся домой после реабилитации. Напомним, Евгений и его супруга Ольга отправились на Пхукет по работе - им нужно было пройти обучение. Однако утром 17 января у Евгения началось онемение, а к вечеру он уже полностью потерял способность ходить. В местной больнице ему поставили редкий диагноз, при котором иммунная система человека атакует собственные нервы, что приводит к параличу.

Позже парализованного новосибирца вместе с женой смогли транспортировать в Россию. 3 февраля они вылетели с Пхукета в Москву, а оттуда в Новосибирск. Путь был непростым: в Таиланде задержали рейс, и они переживали, что не успеют на стыковку, но всё обошлось. В аэропорту Толмачево Евгения уже ждала скорая, которая отвезла его в областную больницу для дальнейшего лечения. В Сибири Евгений проходил сложную реабилитацию.

Как рассказала КП-Новосибирск его супруга, мужчина находился в больнице почти четыре месяца.

- Мне грустно от того, что ожидания на восстановление не оправдались. Было вложено колоссальное количество усилий, нервов. Когда второй раз заезжали в центр, мы надеялись, что уедем на своих ногах. Я каждый день прошу Бога, чтобы он нас услышал, чтобы он нам помог, потому что сил уже нет, - поделилась Ольга в социальных сетях.

Евгений уехал из центра сегодня:

- Нужно время, чтобы передохнуть, мы пока не знаем, когда вернемся в больницу. При этом, конечно же, появились небольшие улучшения. Стали возможны новые движения, но не функциональные, а микро. Муж не может поднять ногу или руку, но может ими пошевелить. В целом плечи и ноги стали сильнее. Появляются подергивания и позывы в движениях, - рассказала КП-Новосибирск Ольга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX