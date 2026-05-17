«Ты все понимаешь, а тело не шевелится»: новосибирцу, которого парализовало в Таиланде, стимулируют нервную систему током

Евгений борется за восстановление уже почти четыре месяца. Фото: предоставила жена Ольга.

Новосибирец Евгений, которого парализовало в Таиланде из-за редкого синдрома Гийена–Барре, продолжает длительную реабилитацию. Его супруга Ольга рассказала в соцсетях, как сибиряк борется с болезнью: подробнее - в нашем материале.

По словам девушки, один из самых частых вопросов, который задают семье, касается работы мозга Евгения.

— При синдроме Гийена–Барре поражаются периферические нервы, однако сам мозг при этом продолжает работать нормально. У человека сохраняются память, речь, сознание и понимание происходящего, говорит Ольга. — Ты все понимаешь, все чувствуешь. Хочешь встать, но просто не можешь. Мозг дает команду, а тело не шевелится. Перегорели все провода, по которым сигнал доходит до мышцы, — поделилась жена новосибирца.

Сейчас Евгению проводят транскраниальную электростимуляцию — процедуру, которая должна помочь восстановлению нервной системы.

Реабилитация мужчины продолжается уже почти четыре месяца. По словам супруги, больше всего ей хочется однажды проснуться с ощущением, что самое тяжелое для их семьи уже осталось позади.

