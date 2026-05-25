Трагедия унесла жизнь человека: владельца обрушившегося ТЦ в Новосибирске Туркова отправили под домашний арест

Сергей Турков вышел из СИЗО под домашний арест Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Новосибирска отказал следствию в продлении срока содержания под стражей предпринимателя Сергея Туркова — собственника торгового центра, где 21 января рухнули кровля и второй этаж. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Новосибирска.

Напомним, трагедия в Первомайском районе Новосибирска случилась 21 января 2026 года: во время обрушения здания один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

СУ СКР по Новосибирской области завело уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Собственника ТЦ Сергея Туркова задержали 23 января. Его отправили в СИЗО, где он находился несколько месяцев.

В апреле срок содержания под стражей продлили до 21 мая. Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

В мае следствие вновь попыталось продлить арест. Но Первомайский районный суд Новосибирска отказал.

— Суд не нашел оснований для дальнейшего содержания обвиняемого под стражей. Мера пресечения изменена на домашний арест, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе суда.

Теперь Сергей Турков будет находиться под домашним арестом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отбивалась от них сумкой»: жительница Новосибирска отсудила компенсацию за нападение собак на Алтае

«Избил и за шиворот вывел из подъезда»: новосибирца, напавшего на подростков, отправили под домашний арест

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX