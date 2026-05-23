«Отбивалась от них сумкой»: жительница Новосибирска отсудила компенсацию за нападение собак на Алтае

Стая собак находилась на этой улице. Фото: Предоставлено Еленой

ЧП произошло в июле 2024 года в городе Бийске на Алтае. Сибирячка Елена приехала из Новосибирска в командировку, шла по делам по жилмассиву в районе Заречье.

- Стая из пяти собак была рядом с пешеходной дорожкой, где постоянно ходят люди. Я старалась спокойно пройти мимо, обойдя стаю за два-три метра. Внезапно одна из собак кинулась на меня и попыталась укусить. Мне удалось отбиться сумкой, которая была в руке, — рассказала КП-Новосибирск Елена.

Прохожие женщины кинулись на помощь и криками отогнали стаю. К счастью, удалось избежать серьезных травм, бродячий пес оставил царапину на левой ноге.

- К счастью, я серьезно не пострадала. Позже местные жители мне рассказали, что данная стая довольно долго живет у них в районе и кидается на людей, в том числе на детей, — рассказала Елена.

В соцсетях Елена нашла неоднократные жалобы местных жителей на эту стаю. Сибирячка обратилась в Дзержинский районный суд Новосибирска.

- Представители администрации и управления ЖКХ Бийска заявили: отлов они производят по заявкам жителей. Поскольку я после нападения собаки такую заявку не подавала, управление ЖКХ, с их слов, не знало и не могло знать о необходимости отлова животного, — говорит Елена.

Сибирячка изучила постановление правительства Алтайского края от 13 февраля 2020 года N 52 об обращении с бездомными животными и нашла противоречия.

- Документ возлагает обязанности по обнаружению и отлову бродячих собак на местную администрацию и подрядчика и не обязует местных жителей подавать заявки на отлов, — объясняет Елена.

Дзержинский районный суд удовлетворил иск, но сумма компенсации оказалась незначительной, не более 15 тысяч рублей. Решение было обжаловано сторонами, в мае 2026 года Новосибирский областной суд оставил его без изменений.

- Я стала изучать ситуацию с бездомными собаками в Бийске: по данным соцсетей, в январе 2026 года стая собак перекрыла девочкам выход из школы №19, в феврале напугала студентов профучилища №46. Весной еще одну стаю засняли недалеко от детского сада на улице Машиностроителей. 7 мая уличный пес укусил мальчика в районе «Прогресса». Хотелось бы придать ситуацию в Бийске огласке, — сообщила Елена.

