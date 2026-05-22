«Избил и за шиворот вывел из подъезда»: новосибирца, напавшего на подростков, отправили под домашний арест

15-летний школьник получил перелом глазницы и сотрясение мозга. Фото: прокуратура Новосибирской области.

В Новосибирске суд избрал меру пресечения 48-летнему мужчине, которого обвиняют в нападении на двух подростков в доме на улице Галущака. Напомним, конфликт произошел днем 18 мая: тогда восьмиклассник Тимофей* вместе с 16-летним другом после школы пришли на общий балкон многожтажки, где установили качели.

— Мой брат с другом узнали об этом месте и пошли пофотографировать вид. Сели на эти качели, они начали скрипеть. Тут открылось соседнее окно, мужчина начал предъявлять им претензии и выгонять. Ребята обещали вести себя тихо и уйти, мужчина сказал: «Вы что, сомневаетесь в моих силах?». Они извинились и пошли на выход, — рассказывала КП-Новосибирск сестра подростка Елизавета.

Новосибирца, избившего двух подростков, отправили под домашний арест

По словам девушки, школьники спустились по пожарной лестнице на девятый этаж и вызвали лифт. В кабине их уже ждал тот самый мужчина.

— Он схватил их и затащил в лифт, там стал избивать друга Тимофея, потом повез вниз. Вытащил из лифта избитого уже на первом этаже, за шиворот вывел из подъезда. И в конце у подъезда ударил моего брата рукой в лицо, — рассказывала Елизавета.

После случившегося подростки позвонили родителям. Врачи диагностировали у 15-летнего Тимофея перелом глазного дна правой орбиты, сотрясение мозга, ссадины и ушибы. Его другу разбили нос. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили КП-Новосибирск, что заявление зарегистрировано, сотрудники полиции проводят проверку.

На время следствия Заельцовский районный суд отправил нападавшего под домашний арест: об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Заельцовского района.

*Имя изменено

