«Вы что, в моих силах сомневаетесь?»: в Новосибирске сосед избил подростков из-за шума в подъезде

Мужчина избил подростков из-за скрипа качелей. Фото: Предоставлено Елизаветой

ЧП произошло днем 18 мая в доме на улице Галущака. Восьмиклассник Тимофей* с 16-летним другом гуляли после школы, решили пойти на качели на общем балконе соседнего дома.

- Мой брат с другом узнали об этом месте и пошли пофотографировать вид. Сели на эти качели, они начали скрипеть. Тут открылось соседнее окно, мужчина начал предъявлять им претензии и выгонять. Ребята обещали вести себя тихо и уйти, мужчина сказал: «Вы что, сомневаетесь в моих силах?». Они извинились и пошли на выход, - рассказала КП-Новосибирск Елизавета Богданова.

Школьники спустились по пожарной лестнице на девятый этаж, там вызвали лифт: в кабине их ждал тот самый мужчина.

- Он схватил их и затащил в лифт, там стал избивать друга Тимофея, потом повез вниз. Вытащил из лифта избитого уже на первом этаже, за шиворот вывел из подъезда. И в конце у подъезда ударил моего брата рукой в лицо, - рассказала КП-Новосибирск Елизавета.

Школьники позвонили родителям, они забрали их в больницу. Врачи диагностировали у 15-летнего Тимофея перелом глазного дна правой орбиты и сотрясение головного мозга, а также ссадины и ушибы. Его 16-летнему другу разбили нос, он отделался ушибом мягких тканей.

- Сначала брата осмотрели и отпустили лечиться домой, его сильно тошнило, вечером стало хуже. Скорая отвезла его в больницу, Тимофея положили в стационар под капельницы, ему стало от них легче. Пока он лежит в больнице, наблюдается у окулиста, так как удар пришелся на глаз. Дальше нужно будет сделать МРТ, чтобы понять степень тяжести травм, назначить лечение. Когда выпишут – пока не говорят, - рассказала Елизавета.

Вечером в день нападения Елизавета пошла к дому – на асфальте и в лифте были следы крови. Консьерж сказала, что была свидетелем и есть видеозапись, но нужно прийти на следующий день. Мама Тимофея пошла в полицию и написала заявление, наутро она со старшей дочкой Елизаветой пришла к председателю ТСЖ за видеозаписью.

- Председатель ТСЖ сказала, что записи у них якобы не хранятся, съемка идет онлайн. Потом заявила, что не может выдать видео ни мне, ни участковому без решения суда. На следующий день в подъезде сняли качели, но знакомые прислали их фото. Скорее всего, они были установлены с нарушениями, - уверяет Елизавета Богданова.

Пострадавший Тимофей учится в восьмом классе, занимается спортом и учится играть на гитаре, готовится к сдаче ОГЭ. После того, как его избили, Елизавета попросила огласки в СМИ и соцсетях, видео с ее рассказом набрало более 100 тысяч просмотров.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в диспетчерскую ТСЖ, но там не стали комментировать конфликт: заявили, что председателя не будет еще неделю.

Тем временем полиция проводит проверку.

- Заявление в полицию поступало, зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудниками полиции проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, - сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

