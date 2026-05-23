«Самый маленький ребенок, которого мы оперировали»: новосибирские врачи спасли 5-месячную девочку со сложным пороком сердца

Новосибирские врачи успешно провели операцию на сердце 5-месячной девочке по новой методике. Фото: НМИЦ имени Мешалкина

Новосибирский национальный медицинский исследовательский центр имени Мешалкина помог врачам Иркутской областной детской больницы освоить уникальную технологию лечения сложных пороков сердца. Заведующий отделом врожденных пороков сердца Илья Сойнов побывал в Иркутске, где вместе с коллегами провел уникальную операцию пятимесячной девочке.

Как сообщили в пресс-службе НМИЦ имени Мешалкина, хирурги применили новую иранскую методику лечения тетрады Фалло, которая изменила подход к этой проблеме в мировой медицине за последние годы. Во время операции пораженный клапан легочной артерии заменили не искусственным протезом, а клапаном, который сформировали из собственных тканей девочки – ушка правого предсердия. Такой подход очень важен, потому что новый клапан будет расти вместе с ребенком. Это поможет избежать повторных операций по его замене в будущем.

- Это самый маленький ребенок и по возрасту, и по весу, которому мы на данный момент провели данную операцию, - отметил Илья Сойнов.

В работе участвовала вся команда из Центра Мешалкина. Анестезиолог Илья Велюханов помог внедрить особые подходы к анестезии и реанимации, а Роман Калинин отвечал за перфузию. После операции врачи Центра Мешалкина еще три дня следили за состоянием ребенка вместе с иркутскими коллегами. Малышку уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и скоро она перейдет в обычную палату.

Операция состоялась 19 мая, во Всемирный день детского сердца. Иркутские хирурги подчеркнули, что эта инновационная методика существует всего пять лет. В России ее пока применяют лишь единицы, и для Иркутской детской больницы очень почетно оказаться в числе тех, кто теперь сможет самостоятельно выполнять эту сложнейшую процедуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Никогда от нее не откажусь»: сибирячка стала приемной мамой для брошенной девочки, а теперь спасает ее от редкого заболевания

«Почувствовал резкий удар»: новосибирские хирурги восстановили колено чемпиону по греко-римской борьбе

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX