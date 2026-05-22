«Никогда от нее не откажусь»: сибирячка стала приемной мамой для брошенной девочки, а теперь спасает ее от редкого заболевания

Сейчас Насте 7 лет. Фото: Предоставлено Анной

Настя Янчук родилась в Улан-Удэ: родная мама девочки болела туберкулезом и умерла, когда малышке было всего четыре месяца, а отец в жизни ребенка никак не участвовал. Ребенок попал в дом малютки, а затем — под опекк людей, которые, увы, не смогли дать ей настоящую семью.

— Мой родственник раньше жил в гражданском браке. После того, как он умер, его вдова сошлась с мужчиной, который был опекуном Насти. Я работаю парикмахером, и эта женщина часто приходила ко мне подстригаться, поэтому из е ерассказов я знала все подробности их семейной жизни. А там были скандалы, пьянки… В один момент тот мужчина ушел от нее, а девочка оказалась 57-летней женщине не нужна. Настя большую часть времени в круглосуточном саду проводила. Я подумала: как так — взяли ребенка, а потом будто поигрались и отказались? И решила забрать ее к себе, — рассказала КП-Новосибирск Анна, приемная мама Насти.

Анна забрала Настю из другой приёмной семьи, которая не смогла заботиться о девочке. Фото: Предоставлено Анной

«НЕ ПОНИМАЛА, ЧТО ДОМА МОЖНО ЖИТЬ ПОСТОЯННО»

Решение было непростым: Анна одна воспитывает троих детей. Старшему сыну — 22 года, дочкам — 11 и 5 лет, помогает их воспитывать бабушка. После оформления всех документов в органах опеки Настя попала в новую семью. Сразу стала там своей, подружилась с девочками — и вместе они уже два года.

— Настя даже не понимала сначала, что можно жить дома постоянно — семь дней в неделю, Для нее это было что-то новое. Многих вещей она не знала, вплоть до того, как умываться — приходилось обучать, переучивать, — вспоминает Анна.

Настя со своими сестрами. Фото: Предоставлено Анной

Полтора года назад семья переехала в Новосибирск. Анна хотела дать детям больше возможностей для учебы и спокойную жизнь вдали от прежнего окружения.

«ПО АНАЛИЗАМ — ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ ТРОМБОЦИТЫ»

Настя любит рисовать, собирать пазлы, играть с сестрами. Приемная мама даже мечтала отдать девочку на спортивные бальные танцы. Но планы пришлось отложить.

— Настя раньше состояла на учете в тубдиспансере, так её мама болела и контактировала с дочкой. Теперь её уже сняли с учёта, но каждый год мы проходим диспансеризацию. И на последней диспансеризации зимой у Насти в крови были обнаружены тромбоциты в повышенном количестве. Нас сразу положили в областную больницу, онкологическое отделение, почти месяц обследовали, — рассказывает Анна.

В воспитании девочек помогает бабушка. Фото: Предоставлено Анной

Позже врачи диагностировали у девочки тромбоцитоз и хроническое миелопролиферативное заболевание — редкую генетическую мутацию, из-за которой клетки крови начинают бесконтрольно расти. Такие случаи единичны. Но новосибирские медики назначить лечение не могут — для этого нужно обследование в НМИЦ имени Димы Рогачева в Москве.

— Нам пока даже не могут назначить конкретное лечение без консультации в Москве — там специалисты более компетентны в вопросах гематологии. Мы же не знаем по генетике всего, какие еще заболевания были у биологических родителей Насти. Врачи успокаивают: болезнь удалось заметить вовремя, значит, шансы на полноценную жизнь у Насти есть. Но есть и вероятность, что терапия будет пожизненной, — признается приемная мама. Но даже мысли о том, чтобы отказаться от приемной дочери, у сибирячки не было.

Для лечения Насте нужна поездка в Москву. Фото: Предоставлено Анной

Сейчас девочку ждут на госпитализацию в столице. Анна полетит вместе с ней. Врачи посоветовали женщине обратиться в благотворительный фонд «Защити жизнь», который открыл сбор на оплату авиабилетов для Насти и Анны. Стоимость поездки туда и обратно составляет 50 тысяч рублей.

— Главное сейчас — успеть помочь, пока есть время. Хочется, чтобы ребенок просто жил обычной жизнью, — говорит Анна.

