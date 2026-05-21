«Почувствовал резкий удар»: новосибирские хирурги восстановили колено чемпиону по греко-римской борьбе

В Новосибирске прооперировали чемпиона России по греко-римской борьбе. Фото: Новосибирский НИИТО имени Цивьяна

Чемпиону России по греко-римской борьбе Владиславу Бакулину прооперировали колено в новосибирском НИИТО имени Цивьяна. Спортсмен получил травму полгода назад во время усиленной тренировки после Кубка России.

- На адреналине я даже сначала не понял, что произошло. Почувствовал не боль, а будто бы резкий удар. Потом стало понятно, что что-то не так – в колене были боли, оно не двигалось как обычно, - рассказал Владислав.

Спортсмену рекомендовали обратиться в ННИИТО. Там обследование показало повреждение передней крестообразной связки. Чемпион думал, что все обойдется лишь уколами, но в итоге ему пришлось делать операцию.

Врач-травматолог Антон Гофер объяснил, что в единоборствах суставы испытывают высокие нагрузки. Если продолжать тренировки с такой травмой, можно серьезно повредить мениски и хрящи.

- Одна из частых ошибок – продолжать тренироваться на нестабильном суставе. В таких ситуациях могут накапливаться вторичные повреждения, и лечение становится сложнее, - объяснил врач.

Чтобы восстановить чемпиону колено, хирурги провели малоинвазивную операцию – артроскопию. Они восстановили связку через небольшие разрезы, используя ткани самого пациента и современные имплантаты. Это позволило снизить риск осложнений и ускорить процесс заживления.

Сейчас Владислав восстанавливается под наблюдением врачей. Ему нельзя спешить с возвращением в спорт, так как новому трансплантату нужно время, чтобы прижиться.

- Мне близка специфика единоборств не только как врачу, но и по собственному спортивному опыту: я сам являюсь мастером спорта по самбо. Поэтому хорошо понимаю, насколько для спортсмена важны стабильность колена, доверие к суставу и грамотное возвращение к нагрузкам без форсирования этапов, - добавил Антон Гофер.

Борцу придется пропустить летние соревнования, но он надеется набрать форму к будущим турнирам.

- Как позволят врачи, буду готовиться к следующему соревнованию – очень надеюсь в будущем выступить на международном чемпионате, - отметил Владислав Бакулин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX