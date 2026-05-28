«Ударил самокатом по голове»: в новосибирском Академгородке подросток напал на 90-летнюю пенсионерку

Подросток напал на бабушку в новосибирском Академгородке. Фото: кадр с записи «Электронного города»

В новосибирском Академгородке подросток напал на бабушку возле жилого дома на улице Демакова, 8. Инцидент произошел еще в апреле, но видеозапись с камер наблюдения появилась в социальных сетях только сейчас. По словам очевидцев, мальчик ударил пенсионерку самокатом по голове.

Как рассказала КП-Новосибирск одна из местных жительниц, пострадавшей пенсионерке 90 лет. В результате нападения бабушка получила сотрясение мозга и рваную рану головы. Пострадавшую с сильным кровотечением увезли в больницу на скорой помощи.

- Я бабушке первую помощь оказала и переодела ее в скорой в свою одежду, - поделилась местная жительница. - А мама мальчика даже в скорую и к бабушке не подошла, не спросила, как она, чем помочь. Контакты бабушки или родственников не взяла.

По информации из домовых чатов, этот ребенок часто гуляет без присмотра, портит чужое имущество и ранее напал на другую пожилую женщину в этом же районе.

- Когда все произошло, бабушка из соседнего дома подходила, сказала, что подросток и на нее нападал. Случилось это за пару дней до этого. Когда та стояла, он также бросился с самокатом, но до головы он не долетел, - рассказала местная жительница.

Горожане отмечают, что неоднократно жаловались на поведение мальчика в инспекцию по делам несовершеннолетних, а также в полицию.

- Приходит в наш двор, ломает игрушки и самокаты оставленные детьми, переворачивает мусорные баки. Старшая по дому неоднократно писала в ПДН, пытались с матерью разговаривать, та вообще считает его нормальным. Говорят, в его послужном списке уже поцарапанные машины, но пока только в соседнем дворе, - поделился с КП-Новосибирск другой местный житель.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление по факту нападения на бабушку поступило. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

