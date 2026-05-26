«Они живут спокойно, а моего сына нет»: в Новосибирске мать забитого до смерти парня добивается наказания для нападавших

Мужчина скончался возле бара в Ленинском районе. Фото: Ольга ЮШКОВА.

60-летняя Надежда* пытается добиться наказания для виновных в смерти своего единственного сына Дамира*. Напомним, трагедия произошла 21 февраля 2026 года. Как утверждает мать погибшего, в тот вечер Дамир пришел в ночной бар.

— В заведении рядом с сыном сидели двое подростков: они начали смотреть в его сторону, что-то говорить. Возможно, Дамир услышал какую-то фразу о себе и что-то ответил им. Потом подростки подошли к нему, а через несколько минут они втроем вышли на улицу, — рассказала КП-Новосибирск Надежда, мама парня.

Женщина утверждает: Дамира на улице сразу начали жестоко избивать.

— По камерам видно, с какой силой его били. Сына ногами топтали по голове, у него было кровоизлияние в мозг. Но в тот момент он еще пытался спастись: когда нападавшие ушли, он пошел обратно в бар, но сотрудники заведения вызвали ГБР. Никто из свидетелей не попытался оказать ему помощь, в том числе работники бара, которые не вызвали полицию во время избиений. ГБР выгнали его, и он пошел куда-то, а потом, видимо, из-за черепно-мозговой травмы упал и потерял сознание. Умер уже от переохлаждения на морозе, — говорит Надежда.

При этом, по словам женщины, в заключении судмедэкспертизы фигурирует легкий вред здоровью. Отдельно женщину потрясло то, как она узнала о смерти сына:

— Я вообще о смерти сына узнала от Пенсионного фонда спустя две недели. Мне позвонили и попросили подтвердить его смерть, я была в шоке. Все это время сын лежал в морге.

«ОНИ ЖИВУТ СПОКОЙНО»

Сейчас мать погибшего парня пытается добиться наказания для участников конфликта.

— Как мне удалось узнать, уголовное дело до сих пор не возбуждено — уже три месяца идет предварительная проверка. Сначала материал находился в Следственном комитете, затем его передали в полицию. При этом, как мне объяснили, одного из парней могут привлечь по 115-й статье — это умышленное причинение легкого вреда здоровью. Одному на тот момент уже исполнилось 18 лет, второму было 15, а через пару недель ему исполнилось 16.

По словам Надежды, фигурантов не задерживали.

— Они живут спокойно и здравствуют, а моего сына нет, — говорит мать погибшего.

Женщина добавила, что продолжает добиваться наказания для нападавших.

— Прокуратура держит ситуацию на контроле, я надеюсь на справедливость. Это был мой единственный сын, детей у него еще не было, поэтому внуков у меня не будет, — рассказала КП-Новосибирск Надежда.

КП-Новосибирск направила официальный запрос в пресс-службу СУ СК России по Новосибирской области, чтобы получить комментарий по делу.

*Имена изменено

