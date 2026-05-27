«Было больно, меня трясло, а хозяева псов все видели и не вмешались»: в Новосибирске стая собак напала на девушку

Стая из пяти собак напала на девушк. Фото: предоставила Татьяна.

Вечером 26 мая в Советском районе собаки напали на 27-летнюю аспирантку ИЦиГ СО РАН Татьяну. Псы окружили ее, укусили за голень и бедро, а их хозяева, по словам пострадавшей, никак не помогли. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Все произошло рядом с домом на улице Русской, 25.

— Около семи часов вечера я спокойно шла, смотрела в телефон: не бежала, никаких резких движений не делала. Вдруг слышу очень громкий лай. Потом вижу: в мою сторону бегут собаки, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна. — Животные начали окружать меня: их было штук пять. Псы лаяли, хватали меня за джинсы. Я испугалась, но понимала: бежать нельзя, махать руками нельзя. Попыталась медленным шагом уйти хозяева этих собак сидели на лавочке метрах в тридцати и даже не встали. То есть они все видели и не вмешались.

Собаки спустя несколько секунд набросились на сибирячку:

— Одна белая собака схватила меня за голень и сильно укусила, вторая вцепилась в бедро, было очень больно, — вспоминает девушка.

Татьяне удалось дойти до лавочки. Только через пару минут подошел пожилой мужчина — один из хозяев псов. Собаки его увидели и успокоились.

— Он свою собаку забрал, посмеялся, сказал: «Моя собака не кусается». Я говорю: «Вы что, это нормально по-вашему?». Он в ответ: «Ну да», — и ушел, — возмущается Татьяна.

УКОЛЫ И ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ

Остальные хозяева собак, со слов девушки, так и не встали с лавочки и даже не крикнули ничего своим питомцам. Как выяснилось позже, не все напавшие псы принадлежали тем, кто сидел на лавочке.

— Та самая укусившая меня белая собака никому из них не принадлежала. Она живет на каком-то объекте, у нее есть будка, ее там кормят, но официальных хозяев нет, — рассказывает пострадавшая.

Сразу после нападения Татьяна поехала в травмпункт.

— Мне поставили укол от столбняка и бешенства, обработали раны. Заключение медицинское у меня есть. Потом я поела в полицию, нраписала заявление, — говорит она.

«МЕНЯ ТРЯСЛО НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ»

Сейчас, спустя сутки, Татьяна чувствует себя нормально, но последствия нападения дают о себе знать.

— Укусы болят очень сильно. Гематомы, все опухло. Но температура не поднялась, после уколов, вроде, все нормально. Я очень сильно испугалась. Меня трясло еще несколько часов. Это было очень страшно, — рассказывает она.

Татьяна удивляется, почему собаки побежали на нее с такого расстояния и почему никто из владельцев даже не попытался остановить своих питомцев или хотя бы помочь.

