«Решили покататься с родственниками»: в Новосибирске перевернулась карета с компанией молодежи

Это произошло в районе 23:50 часов. Фото: предоставлено КП-Новосибирск очевидцем

Поздно вечером 26 мая молодые люди перевернулись на прогулочной карете в центре Новосибирска. Об этом КП-Новосибирск сообщил очевидец.

- Это произошло в районе 23:50 часов возле Первомайского сквера рядом со шлагбаумом. Скорее всего, карета перевернулась на развороте. Я услышал только звук падающего транспорта. После карету поставили, но лошадь отказывалась ехать. Они также двигались по проезжей части, там лошадь тоже отказывалась везти людей, - рассказал сибиряк.

В Новосибирске перевернулась карета

В социальных сетях предположили, что отдыхающие, арендовавшие карету, - выпускники.

- На самом деле это не школьники, а молодые люди 20-25 лет. Родственники одного из пассажиров решили покататься. Никто из них не пострадал, - рассказал новосибирец, знакомый с отдыхающими.

Пользователей в социальных сетях возмутили не только гуляющие поздно ночью «подростки», но и действия погонщика.

Судя по кадрам видео, предоставленном КП-Новосибирск, девушка резкими движениями освобождала лошадь от части упряжи. После, когда карету поставили, погонщик, по замечаниям сибиряков, слишком сильно подгоняла лошадь.

