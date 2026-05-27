«Муж пил и бил меня»: сибирячка пытается вернуть сына, которого увез ее бывший супруг-инвалид

Мать борется за сына, которого увез его отец. Фото: предоставлено героиней публикации

47-летняя Алина* и её бывший муж Алексей* прожили в браке 19 лет.

- Когда я вышла замуж, то была молодой, жизни не знала. Со стороны Алексея были упреки, запреты, например, он запрещал мне работать. Мне казалось, что все изменится с рождением ребенка. У нас родилась дочка, мы переехали в райцентр под Новосибирском. И тогда Алексей стал упрекать меня в том, что я дома сижу и ничего не делаю, хотя я нянчилась с маленьким ребенком, - рассказала КП-Новосибирск Алина. – Потом у нас родился сын.

Как говорит сибирячка, бывший любил выпить.

- Как только выпьет, так сразу руки распускал. Постоянно оскорблял меня, был вечно мной недоволен, изменял, - вспоминает женщина. – Я устала это терпеть и ушла вместе с детьми. Дочке тогда было 19 лет, а сыну 7 лет.

После развода сын остался жить с Алиной. Женщина не препятствовала его общению с отцом. Мужчина забирал его к себе на выходные.

- У сына менялось поведение. Он приходил и говорил мне: «Ты меня переманиваешь», баловался постоянно, не слушался. В конце декабря 2024 года Алексей забрал сына на выходные и попросил собрать ему побольше вещей. Я еще так удивилась, спросила зачем. Он сказал: «А вдруг мы куда-нибудь пойдем». Я положила самое необходимое, - говорит сибирячка. – Выходные прошли, я звоню бывшему спрашиваю: «Ты привезешь ребенка?». Алексей говорил, что, да и в итоге не привез.

«ЕМУ НАДО ХОДИТЬ С ТРОСТЬЮ»

По словам Алины, сначала бывший давал ей общаться с сыном: мальчик звонил по видеосвязи, отправлял сообщения. Но потом общение прекратилось, а экс-супруг подал иск в суд на определение места жительства ребенка с ним.

- Алексей увез сына в Колывань, перевел в другую школу (мальчик учился в Новосибирске - ред.). Я обратилась за помощью в администрацию Колыванского района, они приезжали к бывшему мужу домой, посмотрели, что все в порядке и уехали, - рассказывает Алина. – Есть один нюанс: пока мы были в браке Алексей сделал операцию на глаза – заменил оба хрусталика. Когда мы развелись, у него появилась инвалидность. У него зрение потеряно на 90%. Ему рекомендовано ходить с тростью и в темных очках, однако он этого не делает и считает, что ему это не надо. Почему так, я не знаю, как и то, действительно ли его состояние настолько тяжелое.

Алина подала встречный иск. Суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты, как указано в документах, пришли к выводам, что отец настраивает ребенка против матери и его «признаки психолого-педагогической некомпетентности оказывают негативное влияние на психоэмоциональное состояние ребенка».

- Дальнейшее вовлечение ребенка в родительский конфликт будет оказывать негативное влияние на психоэмоциональное состояние мальчика. Оставление мальчика с отцом противоречит его истинным интересам, - говорится в заключении экспертов.

По словам Алины, ей непонятно, почему органы опеки, учитывая экспертизу и зная о том, что отец мальчика имеет инвалидность 1 группы по зрению, настаивали на том, чтобы ребенок проживал с отцом-инвалидом.

- По совокупности предоставленных доказательств и заключения судебной психолого - психиатрической экспертизы суд даст свою оценку при вынесении решения, - рассказала КП-Новосибирск юрист Анна Кемина, представитель Алины в суде. – Также подготовлено исковое заявление в суд об ограничении мужчины в родительских правах, дело будет рассматриваться с участием органов прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Звонил отцу и прятался от меня»: сибирячка пытается вернуть сына, которого увез бывший муж

«Учителя говорили: «А что такого? »: в Новосибирске родители восьмиклассника судятся со школой из-за травли

«Дочка сидела взаперти с планшетом, не знала, что такое гречка»: сибирячка требует лишить родительских прав экс-мужа, тайком забравшего ребенка

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX