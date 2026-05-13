«Шли два парня и задонатили две купюры по пять тысяч рублей»: сколько зарабатывают музыканты в новосибирском метро

Музыкант из Новосибирска уже три года играет в метро и зарабатывает до 2000 рублей за выход

Алексей Ширшов уже три года играет пассажирам новосибирского метро. Парень — музыкант-самоучка: когда он в детстве был в лагере, ему понравилось, как вожатая играла на гитаре.

— Меня это зацепило. Она дала пару уроков, а дальше я уже сам разбирался, — рассказал КП-Новосибирск Алексей.

Чтобы играть в метро, нужно было, со слов сибиряка, получить разрешение:

— Я написал заявление в свободной форме на имя руководителя метрополитена. Заявление рассматривали около месяца, и в итоге мне разрешили там играть, — говорит Алексей.

Но документ не дает права выступать где и когда угодно. За музыкантом закреплено конкретное место — переход на станции «Красный проспект» — и конкретное время.

— У меня четные дни с 13:00 до 16:00. Часы мне назначили в управлении метрополитена — я ничего не просил. В час пик играть в переходах нежелательно, чтобы не мешать проходу пассажиров, — рассказывает Алексей.

Про заработок в метро музыкант говорит так:

— В среднем за три часа получается около двух тысяч рублей. Иногда больше, иногда меньше, — откровенничает Алексей. — Самый большой донат был в День медика. Шли два парня и задонатили две купюры по пять тысяч рублей. Я был в большом шоке, — признается музыкант.

