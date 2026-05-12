«Глину вычерпывали ведрами»: в Новосибирске затопило енотокафе

Енотокафе топит уже несколько дней. Фото: Предоставлено администрацией кафе

В Новосибирске енотокафе затопило после сильных дождей, которые шли на выходных. Сотрудники утверждают, что случилось всё из-за проблемы с водостоками: об этом они рассказали КП-Новосибирск.

«НА ВХОДЕ НАНЕСЛО ГЛИНЫ САНТИМЕТРОВ НА ПЯТЬ»

Как уверяют сотрудники енотокафе, первое ЧП случилось утром 6 мая: все помещение было залито грязной водой.

— В 9:40 мы обнаружили потоки грязи, текущие по стене вдоль лестницы: сразу стало понятно, что все идет с крыши. Уже через несколько минут мы позвонили в ТСЖ, обслуживающее дом. На место приехали управляющая и главный инженер, — рассказала КП-Новосибирск администратор кафе Татьяна.

Однако, как утверждают работники кафе, они услышали обвинения в свой адрес.

— Нам сказали: «У вас неправильно построена лестница, неправильно уложен керамогранит, переделайте стену — и течь не будет». Хотя мы вообще ничего там не строили и не укладывали, — возмущаются сотрудники.

Грязь плотным слоем осела на полу. Фото: Предоставлено администрацией кафе

Настоящий кошмар начался в ночь с 9 на 10 мая, когда был сильный ливень.

- У нас в зале стояла вода, а на входе нанесло сантиметров пять глины. Мы буквально выгребали все это ведрами и отмывали помещение, — говорит Татьяна.

Из-за затопления заведению пришлось временно прекратить прием посетителей. При этом внутри круглосуточно находились еноты, за которыми нужен постоянный уход.

— Мы каждый день работаем, потому что животных нужно кормить и убирать за ними. Сами еноты не пострадали, чувствуют себя хорошо. Но если начнется следующий ливень, что тогда? У нас здесь везде электричество, холодильники. Пока сгорел только термопот. Я боюсь, что если снова польётся вода, может замкнуть проводку. Мы больше переживаем не за ремонт, а за безопасность питомцев, — признается администратор.

«ВОДА УЖЕ ПРОМЫЛА КАНАЛЫ В СТЕНЕ»

Сейчас кафе временно не принимает посетителей: сотрудники перед новыми дождями пытаются сами спасти помещение от еще одного затопления.

Вода стекает мимо водостока в прямо в цоколь. Фото: Предоставлено администрацией кафе

— Вода уже промыла каналы в наружной стене, вымывает глину, и всё это течёт к нам в цоколь. Мимо водостоков, через окно, через откосы — прямо в зал. Нам сказали, что сверху, где начинается лестница, вода попадает под керамогранит, там должна быть изоляция, а её нет. Вроде как обещали исправить. Сегодня мы запенили все явные дыры, потому что обещают ливни, а подрядчиков до сих пор нет, — говорит она.

В ТСЖ тем временем пообещали прислать специалистов. КП-Новосибирск будет следить за ходом работ.

