А если бы переехал? Блогер ради лайков кинулся под машину в центре Новосибирска

Богдан лег на дорогу в центре города. Фото: скриншот из видео Богдана Киселева

Подписчиков потряс поступок новосибирского блогера Богдана Киселева. Подписчиков у парня немного, вот он и пытается заработать лайки, постоянно провоцируя аудиторию. В этот раз он бросился под поливальную машину в центре города, лег прямо на асфальт под струю воды. К счастью, водитель вовремя среагировал и притормозил.

Богдан уже заявил подписчикам, что с ним все хорошо. Но не учел, что «подмочил» свою итак не лучшую репутацию. В соцсетях на него обрушился шквал критики.

- Золотая молодежь провинциального города.

- Дурак, а если бы задавили?

- Чуть под статью водителя не подвел.

- А если бы переехал?

Путь блогера Богдан начинал с безобидных пранков в метро. Он подсаживался к девушкам и пытался их поцеловать. Кто-то из дам сразу давал наглецу пощечину, а кто-то отвечал взаимностью. В ответ Богдан дарил им розы.

Дальше больше. Сначала парень прокатился на капоте авто по улице Ленина, а после забрался на крышу авто и запустил с нее фейерверк. Блогером заинтересовались сотрудники ГИБДД. Богдана после этих двух роликов оштрафовали. Тот обещал больше не нарушать закон. Но при этом чуть не устроил аварию в центре города.

- Мы гуляли с друзьями. Я сказал, что хайповать можно на ровном месте и сказал другу, чтобы достал камеру. В этот момент ехала поливальная машина и я лег под ее струю, - объяснил свою выходку КП-Новосибирск Богдан Киселев.

Этим случаем уже заинтересовались правоохранители. Они попросили приехать блогера в отдел, чтобы составить протокол за административное правонарушение.

КП-Новосибирск обратились за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Он рассказал, что может грозить блогеру, который идет ради лайков на все.

- Тут будет административная статья нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения. Ему могут выписать штраф в размере 500 рублей, - рассказал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов, юрист.

Впрочем, комментаторы в интернете просят не церемониться с парнем и привлечь его уже по уголовной статье - «Хулиганство».

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