Ради 200 тысяч просмотров: новосибирский блогер прокатился на капоте авто по центру города

Парень прокатился на капоте авто. Фото: скриншот из видео

По соцсетям разлетелся ролик с молодым парнем в главной роли. Юнец едет на капоте авто и снимает все на камеру. «Пацаны, красавчики!» - кричат им вслед прохожие. КП-Новосибирск нашла экстремала. Им оказался 19-летний Богдан Киселев, блогер.

Раньше парень снимал пранки для соцсетей. Он подсаживался к девушкам в метро и пытался их поцеловать. Кто-то из милых дам сразу давал наглецу пощечину, а кто-то отвечал взаимностью. В ответ Богдан дарил им розы. Сейчас блогер вышел на новый уровень.

- Это было с пятницы на субботу. Мы гуляли с друзьями в центре. Было около 5 часов утра, и мы собрались домой. Ребята загрузились в машину, сказали, чтобы я тоже садился, но я решил проехать на капоте, - рассказал КП-Новосибирск Богдан, блогер.

Парень сразу же достал телефон и начал снимать. Друзья поддержали, водитель нажал на газ. Прохожие свистели ребятам вслед, что-то выкрикивали.

- Скорость была около 20 километров в час, не больше. Я осознавал все риски, да и мои друзья тоже. Мы так покатались минут 20 и все. Никого не призываю делать так же, - говорит парень.

Ролик блогера собрал в итоге около 200 тысяч просмотров.

Тем не менее катание на капоте - дело небезопасное. КП-Новосибирск узнала у юриста Михаила Спиридонова, что может грозить любителю экстрима.

- Тому, кто ехал на капоте, может грозит штраф 500 рублей за нарушение правил ПДД, а вот водитель попадает под статью «Нарушение правил перевозки людей». Ему грозит наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, - уточнил КП-Новосибирск Михаил Спиридонов.

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