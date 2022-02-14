Пугает и чмокает: новосибирский блогер целует девушек в метро и дарит им цветы

Богдан раздает розы в метро. Фото: instagram.com/bogdan_kiselov

Новосибирский тиктокер подсаживается к девушкам в метро и пытается их поцеловать. Кто-то сразу дает пощечину, а смелые подставляют щеку. В ответ парень дарит девушкам розы. Кто этот парень с необычным хобби, выясняла корреспондент КП-Новосибирск.

TIKTOK ВМЕСТО ФУТБОЛА

В кадре к девушкам пристает обычный новосибирский парнишка. 18-летний Богдан Киселев раньше мечтал не о том, чтобы стать звездой в Сети, а просто очень хотел играть в футбол. Занимался им с детства, но на очередном просмотре в молодежную сборную его не взяли.

Раньше Богдан играл в футбол. Фото: instagram.com/bogdan_kiselov

— Спорт я, конечно, не бросил. Учусь сейчас в школе олимпийского резерва на учителя физкультуры, иногда подрабатываю судьей на матчах. Могу за какую-нибудь команду поиграть, — рассказал КП-Новосибирск блогер Богдан Киселев. — Как-то раз я листал старые переписки в социальных сетях. Так и наткнулся на одну девочку, она как раз занималась блогерством. Посмотрел ее TikTok. Мы начали общаться.

Дружба быстро переросла в отношения. Именно эта девушка и привел Богдана в мир блогерства и лайков. Молодой человек начал сам пробовать делать контент для своей страницы.

Парню 18 лет. Фото: instagram.com/bogdan_kiselov

— Я снял видео в торговом центре, где просто поцеловал незнакомку на эскалаторе. Оно выстрелило, набрало больше 3 миллионов просмотров. После этого я начал снимать разные пранки и ролики, — говорит сибиряк. — Только с той девушкой мы расстались, да и сам аккаунт я забросил. Не хотел снимать, лень было. Из-за этого актив был убит.

«У МЕНЯ ДРОЖАЛИ КОЛЕНКИ»

Страница «умерла», а нереализованные идеи остались. Прошло некоторое время, и знакомый Богдана предложил ему усовершенствовать идею с поцелуем на эскалаторе. Решили сменить локацию. Выбор пал на Новосибирское метро.

— Изначально такой формат роликов был придуман в Америке, в России это делает только один парень и то в Екатеринбурге. Мы решили эту идею попробовать применить в Новосибирске. Купили розы и пошли снимать, — вспоминает Богдан. — Мы сняли около 15 эпизодов, а в Сеть я выложил только 5. Помню, как мне было страшно на съемках. Коленки дрожали.

Роза - благодарность за поцелуй. Фото: instagram.com/bogdan_kiselov

В итоге идея зрителям понравилась. Люди стали подписываться на начинающего тиктокера, а просмотры росли как на дрожжах. Богдан продолжил в том же духе, начал менять образы. То он бандит в балаклаве с битой и цветами, то футбольный судья, который за отказ показывает желтую карточку.

— Главное, дать понять девушке, что ты к ней с добром, а не навредить хочешь. Целуешь и даришь розу. Бывало, конечно, что девушки меня и по щеке били, иногда просто вставали и уходили. Поначалу было неуютно, а сейчас уже нормально все, привык, — признается Богдан.

Один из образов - бандит. Фото: instagram.com/bogdan_kiselov

Богдан хочет монетизировать свою страничку. Пока у него 63 тысячи подписчиков, но это не предел. Ролики набирают миллионные просмотры, и парень уже заключил контракт с одной из компаний по работе с блогерами. Богдан надеется, что благодаря этому сможет перебраться в Москву и строить карьеру блогера дальше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.