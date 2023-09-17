Вышла замуж и исправилась? Суд вернул ребенка биологической матери, которая оставила его в больнице

Ирина (слева) не смогла забрать малыша у сводной сестры Юлии (справа). Фото: предоставлено Ириной / соцсети

Трехлетнего Мишу*, которого хотела забрать у сводной сестры жительница Новосибирска Ирина, оставили с биологической матерью. Суд решил, что Юлия изменилась и перестала вести аморальный образ жизни. Заседание состоялось в четверг, 14 сентября. Ирина до последнего надеялась, что сможет лишить сводную сестру родительских прав.

− Суд посчитал, что она изменилась. Хотя она как пила, так и пьет, − рассказала КП-Новосибирск женщина. – Я не имею права оспорить решение суда, так как у меня закончилась опека. И меня переквалифицировали с истца в свидетели. На последнем заседании я даже не имела права присутствовать в зале суда. Меня вызвали как свидетеля, опросили и все.

Ирина отметила, что подать апелляцию могут только представители ПДН. Но, как выяснилось, у опеки нет таких планов.

− Я позвонила в органы опеки, спросила, будут ли они подавать апелляцию. Мне сказали: «Мы доверяем нашему суду». Я сделать ничего не могу… − вздыхает жительница Новосибирска.

Напомним, в феврале 2023 года Ирина стала временным опекуном трехлетнего Миши*. Малыша бросила в больнице жительница Болотного Юлия. Женщина просто сбежала из медучреждения, оставив сына без вещей и игрушек. Опека согласилась на полгода отдать ребенка ее сводной сестре Ирине. За этот период та так привыкла к мальчику, что начала воспринимать его как родного сына. Но летом объявилась биологическая мать Миши* − она заявила, что вышла замуж и теперь намерена забрать малыша. К тому времени у Ирины как раз закончилась опека над ребенком. В итоге, кто должен его воспитывать, решал суд.

*имя ребенка изменено

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