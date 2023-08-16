Под Новосибирском перенесли суд по истории с малышом, которого делят две мамы

Ирина (слева) борется за то, чтобы ее сводную сестру Юлию (справа) лишили родительских прав. Фото: Фото: предоставлено Ириной / соцсети

В среду, 16 августа, в городе Болотном Новосибирской области должен был состояться суд по истории с малышом, которого делят две мамы. Однако заседание перенесли на сентябрь, сообщила КП-Новосибирск Ирина, которая была временным опекуном трехлетнего Миши*.

На суде собирались рассмотреть иск о лишении жительницы Болотного Юлии родительских прав. По словам Ирины, ее сводная сестра бросила сына в больнице, а спустя полгода объявилась и забрала ребенка.

Сейчас Ирина борется за то, чтобы Мишу* оставили с ней.

− Суд перенесли на 14 сентября. Ребенок до этого времени будет находиться с матерью. Заседание перенесли, так как срок действия опеки у меня закончился. Получается, что я никто Мише*, выступаю на суде не как представитель ребенка, а просто как истец. Как я поняла, сейчас опека будет подавать иск на лишение родительских прав. Интересы ребенка будут представлять именно органы опеки, так как на матери иск, − рассказала КП-Новосибирск Ирина.

КП-Новосибирск продолжает следить за развитием истории.

*имя ребенка изменено

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