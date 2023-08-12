«Бросила его в больнице, без вещей и игрушек»: жительница Новосибирска воюет со сводной сестрой из-за трехлетнего малыша

Ирина (слева) и Юлия (справа) не могут поделить маленького Мишу*. Фото: предоставлено Ириной / соцсети

Жительница Новосибирска по имени Ирина пытается добиться того, чтобы ее сводную сестру лишили родительских прав. Некоторое время назад сибирячка стала опекуншей трехлетнего Миши*. По ее словам, мать ребенка ведет аморальный образ жизни. Корреспондент КП-Новосибирск разбиралась в этой запутанной истории.

«СБЕЖАЛА ИЗ БОЛЬНИЦЫ, БРОСИВ СЫНА»

Ирина вместе с семьей живет в Пашино, Юлия – мама мальчика, в городе Болотном.

− Моя мама и отец Юли жили вместе. 4 декабря отчим умер. Моя мама собрала все вещи и вернулась к себе на квартиру. Дом в Новосибирской области остался Юле. В начале января в доме взорвалось отопление. Приехали пожарные и скорая, Юлю увезли в реанимацию. Ребенка забрали в детское отделение, сообщили о произошедшем в опеку. Юля пролежала в реанимации два дня, потом ее перевели в терапию. В итоге она сбежала из больницы, бросив сына. Ребенок один лежал там, опека хотела отдать его в приют. Но здесь я вмешалась, так как с рождения с ним нянчусь. Я возила его по больницам, пока его мать пила и где-то гуляла, − рассказала КП-Новосибирск Ирина.

Сибирячка вышла на опеку города Болотного и попросила отдать ей малыша. В итоге опека пошла на уступки. Они вызвали в отдел Юлию – женщина согласилась оформить временное опекунство на Ирину. Мол, за этот период ей нужно пройти лечение, восстановить дом и найти работу.

− Меня на полгода сделали временным опекуном. 10 февраля я поехала забирать ребенка из больницы. Забрала его практически голого, без вещей и игрушек. Одежду и обувь ему давали мамочки, которые лежали в той же больнице со своими детьми. Все вещи были большие, так как Миша* у нас щупленький ребенок. Эти же женщины за ним ухаживали, успокаивали его, кормили. Они мне сказали, что некоторые обычные вкусняшки Миша* кушал впервые, − поделилась с КП-Новосибирск Ирина.

За малышом следили мамы других детей. Фото: предоставлено Ириной

«НЕ ЗНАЛА, ГДЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ЖИЛ ЕЕ СЫН»

Ирина вместе с мужем купила Мише* все необходимые вещи. Говорит, что спустя некоторое время малыш начал называть их мамой и папой.

− С того момента, как я забрала ребенка, Юля вообще не интересовалась жизнью сына. Получала за него детские пособия. Деньги она перевела мне всего один раз – 13 марта. Скинула девять тысяч рублей, − отметила в беседе с КП-Новосибирск женщина.

Летом объявилась биологическая мать мальчика. Сообщила сводной сестре, что хочет забрать сына. 10 августа у Ирины как раз закончилась опека.

− Вчера Юля вышла замуж. Планировала в этот же день приехать за сыном. Я позвонила в опеку, говорю: «Ну куда она его заберет?! Там же все пьяные». Опека сказала, что ничего сделать не может. Я спросила, подали ли они иск на лишение Юли родительских прав. И тут они мне заявляют: «У нас нет оснований для лишения», − рассказала Ирина. – Сегодня утром Юля мне позвонила пьяная. Попросила сказать ей адрес. Я вообще в шоке – она не знала, где шесть месяцев жил ее сын!

Юлия не помнила, по какому адресу жил ее сын. Фото: предоставлено Ириной

Сибирячка начала подготавливать малыша к тому, что им придется расстаться. Нужно было сделать все аккуратно, чтобы не травмировать психику ребенка.

− Я сказала ему, что нужно съездить в госте к маме Юле, чтобы он не ревел. Он спросил: «А вы со мной поедете?». Я сказала, что нам нужно поработать. Но пообещала, что мы его заберем. У нас 16 августа состоится суд, второй по счету. Я подала иск на лишение родительских прав. Первый суд был в мае, но заседание перенесли из-за отсутствия свидетелей. На суде опека молчала, в основном прокуратура все вопросы задавала, − добавила жительница Новосибирска.

ДРУГАЯ СТОРОНА

Также КП-Новосибирск связалась с Юлией, чтобы узнать ее позицию. Оказалось, что сегодня женщина забрала Мишу* у Ирины.

Миша* снова вернулся к матери. Фото: предоставлено Ириной

− Почему вы оформили опеку над сыном на Ирину?

− У меня дом сгорел, я же не могла с ним скитаться. Оформила опеку на период восстановления жилищных условий.

− А почему вы не поддерживали связь с сыном?

− Я потеряла телефон, а номера Иры у меня не было. Она в Пашино, а я в Болотном. Адрес точный не знала. Я сейчас еле как узнала, откуда забирать сына. Ира мне до последнего не говорила адрес. Хотя я уже приехала, ждала здесь в машине.

− А где вы будете проживать вместе с сыном? Дом уже восстановили?

− Нет, мы будем проживать в другом доме. Я вышла замуж.

*имя ребенка изменено

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