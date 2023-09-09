«Уходите, вам ничего не продадут!»: в Новосибирске заново будут судить владельца магазина, застрелившего покупателя

Валентина (на фото справа) обвиняли в хулиганстве с применением оружия. Фото: Анна ПАШАГИНА/предоставлено Еленой Струц

В Новосибирске отменили оправдательный приговор физику-ядерщику, застрелившему человека. Конфликт между ученым, владевшим пивным магазинчиком, и покупателем, нагрянувшим за выпивкой после закрытия, случился почти 2 года назад. Клиент громко стучал в дверь, чем напугал хозяина. Коммерсант (по совместительству физик-ядерщик) вышел навстречу незваному гостю с ружьем в руках. Пальнул несколько раз и убил вечернего посетителя.

Сначала следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение пределов необходимой обороны», а потом переквалифицировали его на «Убийство» и «Хулиганство с применением оружия». Тем не менее присяжные оправдали ученого и отпустили на свободу. Родные убитого оказались не согласны с таким решением и добились нового суда.

«ЗАЧЕМ СТРЕЛЯШЬ?»

Вспомним, с чего началась история. Трагедия произошла в поселке Ложок в декабре 2021 года. Илья Струц вместе с другом сидел дома и выпивал. Решив сходить за добавкой, парни отправились в ближайший магазин. Торопились успеть до закрытия, но, прибежав на место, увидели запертую дверь. Магазинчик находится в жилом частном доме, клиенты начали колотить в дверь, и с другой стороны дома показался хозяин Валентин Докутович. Он работает в Академгородке физиком-ядерщиком, а дома в Ложке вместе с отцом держит магазинчик. Поведение поздних гостей показалось ему агрессивным, поэтому он встретил их с ружьем в руках. Обе стороны перекинулись какими-то нелестными фразами, после чего хозяин открыл огонь. Несколько выстрелов - и Илья упал замертво. Его друг убежал. Валентин остался стоять на месте. Он оказался в странном положении: и дом защищал, и человека убил. Но так ли серьезна была опасность? Это предстояло решить суду.

Конфликт произошел возле магазина. Фото: предоставлено Валентином Докутовичем

Мама погибшего парня пересказывает историю со слов друга Ильи, который был рядом.

- Они спросили у Валентина: «Зачем стреляешь?» А тот начал их агрессивно выгонять. Говорил: «Уходите, вам ничего не продадут». Наши парни пошли в сторону дома, но для того, чтобы попасть в свой жилой комплекс, надо было идти навстречу хозяину магазина, - рассказывала КП-Новосибирск Елена Струц, мама Ильи. - Я считаю, что там произошла какая-то перепалка, и мужчина выстрелил.

Валентин Докутович утверждал обратное.

- Один шел в мою сторону очень уверенно, а мне отступать было некуда. Между нами было уже метров пять. Я еще раз выстрелил в воздух, но парня это не останавливало. И тут он полез за пояс - мне показалось, что он сейчас достанет нож, а после потянулся к моему ружью. Я решил, что он хочет отобрать его у меня. В этот момент я и выстрелил, - описывал события Валентин.

Экспертиза показала, что в Илью произвели не менее трех выстрелов. У него была пробита часть легкого, а последняя пуля попала в сердце.

- Он не просто защищался - он добивал моего сына. Это был безжалостный расстрел человека, - настаивает Елена Струц.

ПРИСЯЖНЫХ НЕ ПОСЛУШАЛИ

Дело рассматривал суд присяжных. Валентину удалось склонить их на свою сторону. В итоге был вынесен оправдательный приговор. Елена Струц была несогласна с этим и подала кассационную жалобу, на днях ее рассмотрели, и дело снова отправили в суд.

Сейчас у Елены появилась надежда, что справедливость будет восстановлена.

- Это луч справедливости! Профессиональные судьи, ознакомившиеся с материалами следствия, сразу увидели подвох и то, что на присяжных было оказано давление со стороны защиты, и, конечно же, отменили оправдательный приговор, - считает Елена.

Валентина будут судить заново. Фото: Мария НОВИКОВА

Как рассказала КП-Новосибирск Ольга Ковалевская, адвокат Елены, сейчас ученому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В чем же противоречивость приговора? Было доказано, что именно Валентин стрелял в Илью, но, несмотря на это, его признали невиновным. Денис Садовский, адвокат Валентина Докутовича, говорит, что такой исход дела был отчасти ожидаем:

- Очень часто оправдательные приговоры, вынесенные судом присяжных, отменяются. Все начинается по новой. Отметим, что парень был пьян, и при необходимости есть заключение из дела, которое это подтверждает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он добивал моего сына, стрелял в спину!»: мать застреленного около магазина парня обжалует оправдательный приговор убийце

Мать застреленного под Новосибирском парня обжалует оправдательный приговор убийце (подробности)

«Я пытался от них убежать, но меня догнали!»: в Новосибирске суд оправдал ученого, застрелившего человека у магазина

В Новосибирске присяжные оправдали сына хозяина магазина, расстрелявшего из ружья покупателя (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер