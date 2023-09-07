«Я уже прокрутил в голове, что меня едят рыбы»: российские кругосветчики в красках рассказали, как спасались от акул в Тихом океане

Путешественники рассказали, как проходило спасение. Фото: vk.com/russianoceanway

Российские кругосветчики чуть не погибли из-за акул в Тихом океане. Хищные рыбины покусали их катамаран, тот стал тонуть, экстремалы подали сигнал SOS. На борту суденышка находились новосибирец Станислав Березкин, томич Евгений Ковалевский и француз Винсент Боже. Людей спас огромный сухогруз, который ехал в Шанхай, а вот их катамаран затонул.

Сегодня путешественники на спасательном судне прибыли в Австралию, ступили на землю, выдохнули и дали эксклюзивное интервью КП-Новосибирск. Станислав Березкин в красках рассказал, что пережил за последние два дня и как команда боролась за жизнь.

«МЕНЯ ПРИЛОЖИЛО О ПАЛУБУ, Я ВЕСЬ В СИНЯКАХ!»

- Все представляют, что на нас напали огромные акулы и сожрали наш катамаран. На самом деле нет. Это очень маленькая акулка длиной сантиметров 50. Они живут на глубине 2-3 тысяч метров и очень примитивные. У них только одна нижняя челюсть, а губы как присоски. Они охотятся на китов. Такая противная штука живет на коралловых рифах. Мы шли как раз мимо такого рифа, и наш катамаран эти рыбины приняли за кита, — рассказал КП-Новосибирск Станислав Березкин. — Эти акулы могут прокусить один слой ткани, но с двумя слоями ткани они не всегда справляются. У нас было дублированное дно у баллонов до ватерлинии и там они не смогли прокусить катамаран. Зато выше – смогли. Акулы умнее, чем мы думали. Они подпрыгивали из воды и прокусывали! Да, можно было бы задублировать борта до самой палубы, но это нереально. Дублирование корпуса дорогая и долгая процедура. Грызли они нас ночью. Первый раз на вахте был Евгений Ковалевский. Он меня разбудил и сказал, что катамаран не слушается руля. Я проснулся и стал искать причину. Увидел, что у нас спущена корма. Она болталась, как тряпка. До утра мы с ней дожили. Утром бросили плавучий якорь, я опустился в воду латать дырку. Но в океане было беспорядочное волнение. Я 1,5 часа провел за бортом, пытался поставить металлическую заплатку, ничего не получилось, меня даже приложило несколько раз об палубу головой, левая рука не работала после этого совсем. Весь был в синяках и ссадинах. Потом я вообще услышал скрип. На каждом из баллонов у нас стоит перо руля (основной элемент корабельного пассивного рулевого устройства – прим.ред.), а на него крепиться транец и оказалось, эта деталь лопнула. Мне пришлось нырять, откручивать его и дальше мы шли на одном руле. Мы понимали, что акулы нас атакуют, и мы так просто не пройдем. Второе нападение произошло на следующий день. Я увидел, что у нас болтается вторая корма...

Путешествие началось 1 июля 2021 года. Фото: vk.com/russianoceanway

- Какие мысли были в этот момент?

- Я был к этому готов. Я уже прокрутил в голове, что меня едят рыбы в воде, мысленно со всеми попрощался. Успокоился и начал действовать.

«МЫ ВЫКИНУЛИВ В ВОДУ 100-150 КИЛО ДОБРА»

- Как вы спасались? Ведь сухогруз тоже пришел за вами не сразу, а только через 45 минут после сигнала «SOS»?

- Мы начали облегчать катамаран. За борт выкинули старый газовый баллон, кучу инструментов, ремонтных железок, всякого добра. Мы выкинули примерно 100-150 кило! Но самое ценное практически все спасли. Это наши компьютеры, жесткие диски, фото и видео оборудование, две гитары, личные вещи. Меня расстраивает, что я забыл небольшой наборчик с мелкими отвертками… Он затонул.

Катамаран спасти не удалось. Фото: vk.com/russianoceanway

- Сильно ли испугался француз Винсент Боже?

- Он очень хороший парень, очень стойкий. Когда началась спасательная операция, мы ему дали в руки камеру и сказали – снимай. Винсент парень не из робкого десятка.

Евгений и Станислав уже в Австралии. Фото: vk.com/russianoceanway

- Как вы сейчас, где обустроились и как чувствуете себя?

- В Австралии больше русское сообщество. Нас разместила у себя дома русская пара, мы недалеко от города Брисбена. Все у нас сейчас хорошо. Мы прошли все формальности: у нас проверили вещи на предмет запрещенки, документы. Теперь мы тут можем жить три месяца.

Евгений (справа) и Станислав (слева) - путешественники со стажем. Фото: vk.com/russianoceanway

- Остаются ли в силах планы установить и зафиксировать Рекорд Гиннеса?

- К сожалению, нет. Надувное судно мы, скорее всего не найдем. Будем искать другие способы продолжить экспедицию. Будем искать более комфортную альтернативу. Например, жесткокорпусное судно.

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