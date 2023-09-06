«Еще два часа - и все, погибли бы...»: стало известно, как спасали наших кругосветчиков, которых атаковали акулы

Путешественникам чудом удалось спастись. Фото: t.me/russianoceanway

Сибирские путешественники, отправившиеся в кругосветку на катамаране, подверглись атаке акул. Двое суток зубастые терроризировали команду, прокусили два баллона катамарана, на которых он держался на воде. Катамаран пошел ко дну, и путешественники подали сигнал SOS. На борту находились Станислав Березкин из Новосибирска, Евгений Ковалевский из Томска и француз Винсент Томас Этьен. Им удалось спастись. Сейчас путешественники двигаются к берегам Австралии. А в РГО рассказывают о спасательной операции.

«ЮЛЯ, МЫ ТОНЕМ»

Евгений и Станислав отправились в плавание 1 июля 2021 года из Кронштадта. Их маршрут пролегал через Атлантику, Бразилию, затем они обогнули Южную Америку через мыс Горн, далее плыли через Тихий океан до Австралии. Оттуда путешественники планировали проплыть через Индонезию, выйти в Индийский океан и уже после через Атлантику снова вернуться в Кронштадт. В какой-то момент к команде присоединился француз.

Акулы атаковали судно дважды. Фото: t.me/russianoceanway

Беда настигла путешественников на середине пути. Им оставалось проплыть 410 миль до Австралии. Но 4 сентября в Тихом океане на катамаран напали акулы. Они прокусили оба баллона, и через двое суток катамаран пошел ко дну.

- Команда подала сигнал SOS. После этого Евгений Ковалевский позвонил мне по спутниковой связи и сказал: «Юля, мы тонем». Я поняла, что нужно организовать спасательную операцию. Связалась с береговым штабом спасательной службы и передала координаты ребят, - рассказала КП-Новосибирск Юлия Калюжная, исполнительный директор Томского отделения РГО.

Помощь к путешественникам подоспела вовремя. Фото: t.me/russianoceanway

«БЫЛА БЫ НЕМИНУЕМАЯ ГИБЕЛЬ»

Путешественники стали оперативно собирать вещи в рюкзаки. Прежде всего - фото- и видеотехнику, документы, артефакты, которые нашли во время экспедиции. На уже почти ушедшем под воду катамаране зажгли все огни, какие можно было. К счастью, рядом оказался большой корабль, и уже через 45 минут команду экстремалов заметили и подобрали.

- Как сказал мне Евгений, если бы была задержка на два часа, то все. Была бы неминуемая гибель, произошла бы трагедия, - передает КП-Новосибирск слова Ковалевского Юлия.

Путники сейчас набираются сил на спасательном корабле. Фото: t.me/russianoceanway

Сейчас путешественники на пути к берегам Австралии. Они приходят в себя, их накормили.

- Главное, целы люди. Катамаран доставать со дна океана не будем. Но экспедицию путешественники будут продолжать. Я вылетаю к ним в Австралию, и уже на месте мы будем решать, как это сделать, - подытожила Юлия.

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