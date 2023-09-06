«Шансов дожить до утра у нас не было»: акулы, атаковавшие российских кругосветчиков, приняли их катамаран за кита

Двое суток путешественники пытались отбиться от агрессивных рыбин, но в итоге подали сигнал SOS. Фото: t.me/russianoceanway

На экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way напали акулы в Тихом океане. На борту катамарана находились Станислав Березкин из Новосибирска, Евгений Ковалевский из Томска и их фрацузский коллега и товарищ Винсент. Двое суток путешественники пытались отбиться от агрессивных рыбин, но в итоге уже ночью подали сигнал SOS, так как акулы прокусили баллоны катамарана, которые его держат на воде – судно просто стало тонуть. Как спасли экстремалов и почему на них пошли войной акулы – в материале КП-Новосибирск.

Судно потерпело бедствие посреди океана. Фото: Евгений Ковалевский

СНАЧАЛА ЗАТОНУЛ ТРИМАРАН

Томич Евгений Ковалевский и новосибирец Станислав Березкин – настоящие морские волки. Поднять парус и рвануть в океан – что в магазин за хлебом пойти. Два года назад Джек (так Ковалевского зовут друзья) и Стас объявили очередной «круиз» - кругосветку в честь юбилея (250 лет!) Ивана Крузенштерна.

Евгений Ковалевский путешествует много лет. Фото: t.me/russianoceanway

Иван Федорович, между прочим, огибал планету с командой на двух серьезных кораблях. А Джек со Стасом решили идти на надувном суденышке. Парус и три гондолы с воздухом – называется тримаран.

Станислав Березкин вместе с «Джеком» намерен совершить кругосветку. Фото: t.me/russianoceanway

Стартанули 1 июля 2021 года из Санкт-Петербурга, и почти два года шли по морям-океанам успешно. Останавливались на большой земле, отдыхали, обновляли припасы. А весной случилось первое большое ЧП.

- На пути из Чили на Остров Пасхи экипаж Russian Ocean Way был вынужден дать сигнал SOS: в тяжелых погодных условиях у надувного тримарана сломалось рулевое управление, и он потерял контроль. Станислава Березкина, Евгения Ковалевского спасли, но тримаран с оборудованием погиб в океане, - объявили тогда соратники путников.

Прежнее судно российских путников тоже потерпело крушение. Фото: t.me/russianoceanway

АТАКИ БРАЗИЛЬСКИХ АКУЛ

И что? Думаете экстремалы успокоились? Отдохнули и рванули дальше. На другом суденышке. И нет, не на яхте. Снова – надувная «лодка» под парусом. На этот раз – катамаран, держится на воде на двух баллонах. «Сообразили» теперь на троих – шли вместе с французом Винсентом.

Путешественники пошли в кругосветку, но останавливаются у берегов. Фото: t.me/russianoceanway

Осень встретили посреди Тихого океана. Направлялись к Австралии. Но тут катамаран облюбовали морские хищники. О том, что случилось путешественники сами рассказали в сообщениях друзьям. Так как с командой сейчас нет связи, они передали в редакцию КП-Новосибирск сообщение Ковалевского, что же именно произошло в Тихом океане:

- На пути от Вануату до Австралии примерно в середине пути между 3 и 6 сентября начались множественные атаки бразильских акул. Серьезную пробоину в левом баллоне в ночь с 4 на 5 сентября мы сумели кое-как в течение 5 сентября нейтрализовать и далее шли с частично затопленной кормой на левом баллоне.

Акулы атаковали судно дважды. Фото: t.me/russianoceanway

Акулы, видимо, не наелись. И вообще удивились: «кусаем-кусаем, а они все не тонут». И принялись грызть суденышко с новой силой.

- Атаки продолжались. Пробоина в ночь с 5 на 6 сентября оказалась критичной, потому что пришлась на корму правого баллона. Корма начала погружаться. Шансов дожить до утра не было, — сообщили путешественики.

До берега – 835 километров. Глубокой ночью команда подала сигнал SOS. Спасательная служба Австралии связалась с ближайшим судном.

СПАСЕНИЕ ОТ СУХОГРУЗА

- Уже через 45 минут к катамарану подошел сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая. Экипаж загрузил на спасательный корабль все личные вещи, однако эвакуировать катамаран не удалось. На судне не было приборов для погрузки катамарана на борт. Капитаном спасательного судна было принято решение оставить катамаран в океане, - сообщает о «крушении» катамарана Русское географическое общество (РГО).

Помощь к путешественникам подоспела вовремя. Фото: t.me/russianoceanway

На спасательном борту трое отважных оказались в полпятого ночи. Увидели, как их надувное суденышко уходит вниз. Оно еще не успело полностью скрыться под водой, когда сухогруз повез русско-французский экипаж на берег. Завтра, 7 сентября, они должны причалить к Австралии.

Катамарану серьезно досталось. Фото: t.me/russianoceanway

АКУЛЫ ПО КЛИЧКЕ «РЕЗЧИКИ ПЕЧЕНЬЯ»

Россиян, наверняка, не покидает чувство «дежавю». 12 лет назад они также шли кругосветкой на надувном судне, и также едва не утонули из-за хищников.

- Ребята сейчас столкнулись с куки-каттерами. Это небольшие глубоководные акулы. Переводится «резчики печенья». Такое явление мы уже проходили, - рассказал КП-Новосибирск путешественник Евгений Ташкин, который участвовал в той, прежней кругосветке. – Эти акулы – не большие. Сантиметров 50-60. Действуют ночью, питаются мясом крупных животных. Они саму лодку принимают за кита. И нападают с целью просто поесть. В итоге обманываются и получают просто большую порцию воздуха. Но для надувного парусного судна это может быть фатальным.

12 лет назад путников спасла конструкция тримарана. Баллоны с воздухом были разделены на секции. Если в одной пробоина – гондола хуже держится на воде, но и не тонет за счет соседних участков. Хотя кто сказал, что акула, отобедав резиной, не вернется за добавкой и не тяпнет за другую сторону?

- Я помню ночью хлопок раздался. Я проснулся, а подо мной баллон спускается. Пробоина. К счастью, спустило не все судно, а именно центральную часть, - вспоминает Ташкин.

НЕПУГАННЫЕ РЫБИНЫ

Экипажем еще тогда они думали, как латать суденышко. Решили заделывать его ложками. Делили их на «хлебала» и «держала». Прижимали округлыми частями дыры (часть одной ложки – изнутри, часть другой – снаружи) и скрепляли такие «заплатки».

Евгению Ташкину тогда пришлось изрядно нахлебаться воды. Ремонтировал-то – прямо в пути. Похоже, в этот раз ложками было не спастись.

- А можно чем-то отпугивать акул? – Спрашиваю я Евгения.

- Мы привязывали какие-то металлические предметы типа консервных банок, чтобы они брякали. Но думаю, это – баловство, - считает Ташкин.

Тем временем, путники сейчас набираются сил на спасательном корабле, а уже завтра смогут ступить на землю. Но похоже, они не собираются прекращать путешествие. Во всяком случае, в РГО уже говорят про «решение задач по дальнейшему продолжению экспедиции».

Путники сейчас набираются сил на спасательном корабле. Фото: t.me/russianoceanway

СПРАВКА «КП»

Кто такой Иван Федорович Крузенштерн? Если не знаешь историю российского мореплавания, то вспомнишь цитату из Простоквашино. «Здрааавствутей! Угадайте, кто я?» «Адмирал. Иван Федорович Крузенштерн. Человек и пароход».

Действительно – адмирал. В 1803 году Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский на кораблях «Надежда» и «Нева» отправились в кругосветку. И финишировали в 1806 году.

Наши современники решили повторить маршрут легендарных путешественников. Экспедицию так и назвали - «По пути русских кругосветных мореплавателей». На маршруте – 40 стран и 60 тысяч километров.

Первый заместитель председателя Томского отделения Российского географического общества Евгений Ковалевский и чемпион России по парусному туризму Станислав Березкин отправились в путь 1 июля 2021 года. Стартовали от Кронштадта.

Маршрут оказался сложным. И, например, весной прошлого года Евгений Ковалевский попал в бразильскую больницу с травмой – упал во время очередного ремонта на суше.

А этой весной – 16 марта – тримаран потерял управление. Путникам пришлось давать сигнал SOS. Их спасли, но для продолжения маршрута понадобилось новое судно.

25 апреля путешественники вышли в Тихий океан на надувном катамаране. Жители острова Пасхи организовали целый праздник в честь выхода экспедиции в океан.

Но теперь не стало и этого судна. Хорошо, что у Крузенштерна так не было. Где бы он столько судов напасся на весь маршрут?

Вообще преодолеть кругосветку наши путники намеревались за два года. Но, вероятно, понадобится три. Если Ковалевский и Березкин продолжат путь, им придется пересечь Индийский океан, побывать в Африке и, обогнув материк, добраться до Питера, финишируют, скорее всего, в 2024. Если, конечно, акулы снова не помешают их планам.

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