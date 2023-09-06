«Он был в состоянии клинической смерти, даже сердце не билось»: кого подозревают в убийстве новосибирского спортсмена

Борца избили и бросили умирать у больницы. Фото: Предоставлено вдовой потерпевшего

В Новосибирске расследуют убийство 27-летнего спортсмена клуба «Первомаец» Владислава Рухли. Сильно избитого мужчину подкинули к больнице. Врачи два дня боролись за его жизнь, но спортсмен скончался. Недавно суд арестовал главного подозреваемого в его избиении – 24-летнего парня. Как оказалось, за ним уже тянется шлейф из преступлений, но ему каким-то образом удавалось избежать серьезного наказания. КП-Новосибирск поговорила с вдовой погибшего, а также узнала подробности о прошлом главного подозреваемого.

Нападавшие угнали серебристый BMW X5, машину нашли через день на улице. Фото: Предоставлено вдовой потерпевшего

ИЗБИЛИ И ВЫБРОСИЛИ УМИРАТЬ У БОЛЬНИЦЫ

Трагедия произошла днем 10 августа в Первомайском районе. Около 4 часов дня спортсмен, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе Владислав Рухля сел в свой серебристый BMW X5 и поехал на встречу, которую ему назначили на перекрестке улиц Красный Факел и Эйхе. Около 5 часов вечера жестко избитого Владислава подкинули к крыльцу травмпункта Городской клинической больницы № 19.

- Кто-то позвонил мужу и вызвал на личный разговор. Влад уехал и трубку уже не брал, вечером домой не вернулся. Потом маме мужа позвонили из больницы, сказали, что ее сын в реанимации: его нашли на крыльце травмпункта. Он был в состоянии клинической смерти - даже сердце не билось. В диагнозе написано: «кома неустановленной этиологии». Через два дня муж скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы, - сообщила КП-Новосибирск вдова Маргарита.

Женщина немного рассказала о том, кем был ее муж: более 10 лет выступал за легендарный спортивный клуб «Первомаец», привозил медали с всероссийских соревнований. 7 лет назад Владислав закончил профессиональную карьеру в спорте и решил создать семью.

- Владислав был прекрасным мужем, хорошим отцом. Работал в основном в сфере продаж, связанных с автомобилями. Был директором филиала магазина запчастей, работал в автомагазине, занимался также техосмотром авто. В последние дни он не работал нигде, искал новое место, – рассказала КП-Новосибирск Маргарита. – За что его убили? Видимо, нужен был дорогой автомобиль…

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Через 5 дней полиция задержала предполагаемого подозреваемого – 24-летнего Дениса Лужева*. По словам вдовы, следователь опросил его и отпустил под обязательство о явке, но тот не явился. Тогда Лужева задержали и арестовали на два месяца.

- Муж был крепкий, умел постоять за себя. Этот Лужев просто физически не мог один его избить и затащить в машину, а потом выкинуть около травмпункта. Очевидно, что убивали толпой, потом забрали его автомобиль BMW X5. Записей с камер видеонаблюдения нет: якобы во всем районе отключили свет. Смартфон Влада до сих пор не найден, следователи уже могли сделать биллинг звонков или дать послушать последний разговор с подозреваемым, но ничего этого у меня нет, – со слезами на глазах говорит Маргарита.

Подозреваемый закончил школу (на фото), заработал две судимости и в 24 года напал на автовладельца. Фото: Соцсети // Предоставлено вдовой потерпевшего

ГРАБИЛ, УГОНЯЛ И ВЫМОГАЛ

Кто же главный подозреваемый в деле об убийстве борца? Источник КП-Новосибирск сообщил, что 24-летний Денис Лужев на момент ареста работал начальником службы безопасности одного из магазинов, при этом имел за плечами две судимости. В 19 лет он угнал автомобиль Toyota Caldina у знакомого. В другой раз пришел с приятелем в супермаркет и выкрал с полок три бутылки рома. Через несколько дней Денис избил женщину, сидевшую на лавочке около администрации Первомайского района: разбил лицо, сломал палец. Три недели она лежала в больнице с сотрясением мозга.

Первомайский районный суд тогда пожалел Дениса и назначил ему 2 года условно с испытательным сроком. Но испытание тот не прошел. Летом 2021 года вместе со знакомым он напал на водителя Mercedes, затолкал его в салон, забрал ключи от машины Nissan Sunny и уехал.

- Подсудимый высказал угрозу, что изнасилует потерпевшего, пояснив, что его жизнь стоит 25 тысяч рублей, и потребовал деньги, - указано в приговоре суда.

Второй раз Дениса судили по статье о самоуправстве с применением насилия. Он и его подельник признали вину, а также давили на жалость: имеются больная мама и младшая сестренка. В мае 2022 года Заельцовский районный суд назначил ему снова 2 года условно.

Что касается последнего преступления, по словам вдовы, подозреваемый уже признался во всем следователю.

– Но он говорил, что, мол, не хотел убивать. Вы посмотрите, ему уже дважды назначали условно! Это преступление совершил во время испытательного срока. Я считаю, что это было убийство по беспределу. Также был совершен угон автомобиля, но уголовное дело по данному факту не возбуждено. И я, повторюсь, не верю, что он сделал это в одиночку. Мы продолжаем искать свидетелей. Подонки, убившие моего мужа, не должны разгуливать по улицам, - заявила КП-Новосибирск Маргарита.

* Имя арестованного изменено.

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