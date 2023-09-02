«Знакомый позвал поговорить»: в Новосибирске 27-летнего парня убили и подбросили к травмпункту

Убийцы бросили парня возле травмпункта и уехали на его же машине. Фото: супруга погибшего

27-летнего парня убили в Первомайском районе Новосибирска 10 августа. Мужчину без сознания подбросили к травмпункту.

- Супруга убили примерно в 16:15 на улице Красный факел. Его старый знакомый пригласил его на встречу в людном месте для разговора. Чтобы было потом, я не знаю, но в итоге мужа без сознания бросили возле травмпункта на Героев революции, 5 и уехали на его же машине. Следов драки на теле нет, но судмедэксперты установили, что умер он от черепно-мозговой травмы, - рассказала КП-Новосибирск жена погибшего Маргарита.

Парень умер не приходя в себя 12 августа в Кольцовской больнице.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в следственный комитет Новосибирской области.

- Следственными органами предъявлено обвинение жителю Первомайского района, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшему его смерть. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в региональном СКР.

В настоящее время следователи проводят проверку по данному делу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber