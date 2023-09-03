«Подбросили тело к больнице»: в Новосибирске до смерти забили спортсмена, а потом угнали его BMW

Владислава избили и бросили возле травмпункта. Фото: предоставлено вдовой спортсмена.

В Новосибирске погиб 27-летний спортсмен Владислав Рухля — его избили, выбросили тело у больницы и угнали BMW X5 мужчины. Владислав скончался через два дня, его внедорожник нашли брошенным через день. Суд арестовал подозреваемого, им оказался 31-летний местный житель, который был уже судим условно. Говорит, мол «не хотел убивать», но мотив нападения пока не установлен. Вдова погибшего ищет свидетелей странного преступления и требует задержать других виновных. Она считает, только толпа могла избить КМС по греко-римской борьбе. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Вдова ищет очевидцев убийства 27-летнего Владислава Рухля — днем 10 августа спортсмен и молодой отец пропал в Первомайском районе. Перед этим он позвонил жене и сказал, что поехал «переговорить со знакомым» на перекресток улиц Красный факел и Эйхе.

- Кто-то позвонил мужу и вызвал на личный разговор, около 16:00 -17:00. Владислав после встречи этой перестал брать трубку, вечером не вернулся домой. Потом маме мужа позвонили из больницы, сказали, что он в реанимации , его нашли на крыльце травмпункта на улице Героев Революции, был в полубессознательном состоянии. В диагнозе написано: кома неустановленной этимологии. Через два дня он скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы, не приходя в сознание, - сообщила КП-Новосибирск вдова Маргарита.

Пострадавший был в коме и скончался через два дня. Фото: Предоставлено вдовой спортсмена

Днем 11 августа полиция обнаружила автомобиль Владислава — серебристый BMW X5. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Вскоре задержали подозреваемого — 31-летнего жителя Первомайского района.

- Муж родился и вырос в Первомайском районе, с детства занимался греко-римской борьбой в спортивном клубе «Первомаец», был кандидатом в мастера спорта, имеет награды. Подозреваемого нашли, но мы уверены, что он был не один. Он бы физически не смог даже затащить Владислава в машину. Записей с камер наблюдения нет. Якобы тогда в районе отключили свет, камеры ничего и не записали. Еще смартфон мужа похищен, до сих пор не найден, - рассказала КП-Новосибирск вдова погибшего.

Задержанным оказался ранее судимый мужчина — ранее он получил условный срок, известно, что к спорту он не имеет никакого отношения. Днем 1 сентября суд его арестовал на 2 месяца, потом меру пресечения, скорее всего, продлят.

- Следователи абстрактно говорят, что был конфликт на почве личной неприязни, подозреваемый твердит, что убивать не хотел. По факту избили, угнали BMW X5, покатались и бросили. Но версию угона следователи пока не рассматривают, - добавила в интервью КП-Новосибирск Маргарита. Сейчас она ищет очевидцев преступления. Если вы что-то знаете, можете написать к нам редакцию в мессенджеры на телефон +7-923-145-11-03.

Редакция КП- Новосибирск следит за ходом расследования.

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