В Новосибирске вдова ищет свидетелей убийства 27-летнего спортсмена на Первомайке

Спортсмена избили до полусмерти и забрали автомобиль. Фото: Предоставлено вдовой погибшего

В Новосибирске вдова ищет свидетелей убийства 27-летнего Владислава Рухля на улице Красный факел, 1 а корпус 2. Девушка сообщила о задержании подозреваемого:

— Владислав — молодой отец, КМС по греко-римской борьбе в спортклубе «Первомаец». Подозреваемого нашли, но мы уверены, что он был не один. Он бы физически не смог даже затащить один погибшего в машину. Камер видеонаблюдения нет, ни одной записи, так как, говорят, света не было в этом районе. Следователи не могут найти телефон мужа, также нужно прослушать запись последнего разговора с подозреваемым. Мы ищем свидетелей, записи с видеорегистраторов, — сообщила КП-Новосибирск вдова Маргарита.

Трагедия произошла 10 августа около 16-17 часов. По словам вдовы, неизвестные пригласили мужа для разговора на пересечении улиц Красный Факел и Эйхе. Затем избили, сели за руль его кроссовера BMW X5 и выбросили мужчину возле травмпункта на улице Героев Революции, 5.

Владислав скончался в больнице 12 августа от полученных травм. Следователи установили 31-летнего подозреваемого, опросили и отпустили под обязательство о явке.

— Подозреваемый — житель Первомайского района, отбывал условный срок. Профессиональным спортом не занимался, про него мало что известно. Он был задержан 1 сентября после неявки по требованию следователя, суд должен избрать ему меру пресечения, — сообщила КП-Новосибирск Маргарита.

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