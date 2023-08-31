«Кто выдержит такие унижения? Вот он и решил отомстить»: подросток, которой получил 72 ножевых, ставил на колени своего одноклассника

Саша стоял перед Артемом на коленях. А потом нанес ему множественные ранения. Фото: Предоставлено местными жителями/«АСТ-54»

Месяц назад в Новосибирской области два подростка изрезали одноклассника до полусмерти. Разборка между парнями произошла в Плотниково, на берегу реки Ини. По версии следствия, два друга выманили 15-летнего Артема* из дома под предлогом отдать долг (мальчики летом подрабатывали грузчиками и деньги у них были). Но в итоге разговор превратился в казнь. Двое напали на Артема, нанесли 72 ножевых. Били охотничьим ножом.

Изрезанного школьника наутро нашли в кустах местные жители. Он был жив. Артема забрали в больницу, а его друзей - на допрос. Им предъявляют покушение на убийство. Сейчас 14-летний Саша*, который в основном и орудовал ножом, под домашним арестом, а его 15-летний товарищ - в СИЗО. Казалось, суть конфликта лежала на поверхности: Саша не хотел отдавать долг и решил избавиться от приятеля. Но сейчас открылись новые детали и всплыли видео. Некоторые жители села и адвокат подозреваемого утверждают: Артем издевался над Сашей, и загнанный в угол мальчишка решил жестоко отомстить. Корреспондент КП-Новосибирск съездила в Плотниково, где жители спорят об этой истории.

СТАВИЛ НА КОЛЕНИ И СНИМАЛ НА ВИДЕО

Село Плотниково в 38 километрах от Новосибирска, население - тысяча человек. Из развлечений только спортплощадка на территории школы да лавочки возле памятника героям Великой Отечественной войны. Все село как на ладони. Артем с Сашей тоже всегда были в поле зрения местных жителей. Сначала ребята были друзьями: ходили друг к другу в гости, сидели за одной партой, ездили на тренировки по тайскому боксу.

Саша (слева) и Артем дружили. Фото: соцсети/«АСТ-54»

- Дружили, но видно было, что Артем над Сашей подтрунивал. Но тот даже не обижался на шутки по поводу его цвета волос, он ведь рыжий. Наоборот, смеялся вместе со всеми, - рассказывают КП-Новосибирск соседи парней.

Парни учились в этой школе. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Впрочем, насколько невинны были эти шутки, сейчас не поймешь. Приятели мальчиков описывают это так:

- Артем живет по философии, что всех, кто слаб, надо гасить. Сашу он считал слабее себя, вот и выбрал мишенью для буллинга. Да и вообще Артем, когда приходил к кому-нибудь в гости, вел себя безобразно. Мог пол пробить, сломать что-нибудь и даже не сказать об этом.

В селе одна главная улица. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Он не бил Сашу, конечно, но оскорблял его. Саша терпел. Он будто был у Артема на побегушках. Если что-то не сделал, сразу слышал, какой он плохой. Было такое, что Саша приходил и говорил, что жить не хочет, - настолько ему было плохо. Кстати, Артем мог записывать все издевательства на видео, - добавляет еще один знакомый подростков.

А БЫЛ ЛИ ДОЛГ?

Видео действительно есть, и мы в этом убедились сами. Оно пересылалось в личных сообщениях и в чатах подростков. На кадрах видно, как Сашу ставят на колени и Артем просит его громко извиниться.

- Не слышу. Что? - кричит подросток.

- Прости меня, пожалуйста, - говорит Саша, стоя на коленях.

Дорога к реке идет через заросли. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Ситуация с долгом теперь теми же друзьями пересказывается совершенно по-другому.

- По поводу долга… Все не так было, как пишут. Не Артем одалживал Саше денег, а наоборот. Артем хотел взять у Саши 11 тысяч, чтобы потратить на свои хотелки. Саша отказал. Тогда Артем схватил его за шею и сказал, что поставит на счетчик, - поделился с КП-Новосибирск знакомый парней. - Кто выдержит такие унижения? Вот он и решил отомстить.

Подростки выясняли отношения на берегу. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

КП-Новосибирск спросила у отца Артема, знает ли он, что сейчас многие жители села оправдывают жесткость подростков.

- Говорят такое, да. Только непонятно, насколько это правда. Если бы Артем его травил, то Саша не ходил бы к нам в гости, за одной партой они не сидели бы, в одну секцию не ходили бы. Где логика-то? В гости приходили всегда толпой, все дружны были, - объяснил КП-Новосибирск отец Артема.

Кто прав и кто виноват в этой ситуации, предстоит разобраться следователям.

* Имена изменены.

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