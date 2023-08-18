«При нем нашли записную книжку»: стали известны новые подробности нападения на бизнесмена в центре Новосибирска

Киллер подстрелил предпринимателя на парковке у жилого дома. Фото: стоп-кадр из видео

Вскрылись новые подробности по истории с бизнесменом, в которого стрелял киллер в центре Новосибирска. При нем нашли записную книжку. Данные из нее могут вывести на преступника.

− При раненом бизнесмене была обнаружена записная книжка, записи, сделанные в ней, тщательно изучаются, − пояснили КП-Новосибирск в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

В некоторых СМИ появилась версия о том, что в записной книжке были данные должников – якобы предприниматель давал им деньги под проценты. И что как раз это могло стать причиной нападения. Однако следствием такая версия даже не рассматривается.

Напомним, нападение произошло в ночь на 15 августа. Бизнесмен находился на парковке у жилого дома № 8 на Ипподромской. Мужчина начал доставать что-то с заднего сидения своей машины. Внезапно на парковку забежал неизвестный – он выпустил в предпринимателя не менее пяти пуль. Раненый новосибирец упал на асфальт. Помощь ему оказали работники расположенной поблизости кофейни. Они и вызвали скорую.

Как рассказал КП-Новосибирск источник, киллер использовал огнестрельное оружие.

Предприниматель чудом остался жив, его экстренно госпитализировали.

На данный момент стрелявшего не нашли. Если вы обладаете информацией по этому преступлению, пожалуйста, обратитесь в следственное управление по Новосибирской области по номеру телефона: 8 (383) 203 57 39.

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