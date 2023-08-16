«Он тайно снимал со мной видео, похищал, вывозил в лес»: россиянка бежала от мести бывшего в Турцию

Романтичный жених на «Тойоте Камри» оказался профессиональным альфонсом. Фото: Предоставлено героиней публикации

Жительница Новосибирска Анна Обручева* помогла полиции посадить в тюрьму парня, которого встретила на сайте знакомств. С момента вынесения приговора прошло 2 года, но девушка до сих пор напугана и боится мести ухажера. Сейчас она живет за рубежом - в Турции, но в целях безопасности не хочет называть город. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск в надежде, что так сможет уберечь от ошибок других девушек.

Девушка познакомилась с бизнесменом на сайте знакомств. Фото: Предоставлено героиней публикации

«БИЗНЕСМЕН» С ЛИПОВЫМИ «КОРОЧКАМИ» ФСБ

Анна Обручева* к 30 годам была состоявшейся личностью. Хорошая работа, командировки, приличный доход - не было только семьи. В надежде найти спутника жизни женщина пошла на сайт знакомств. Так в октябре 2019 года у Ани и Виталия закрутился роман. Он представился бизнесменом, устраивал девушке ужины при свечах, дарил букеты, рассыпал лепестки роз на полу, говорил о свадьбе. Через месяц влюбленные уже жили вместе на съемной квартире Виталия.

Но вскоре у парня начались «проблемы в бизнесе». Он начал занимать у Ани деньги. Влюбленная девушка тогда не обратила внимания на первые звоночки, и только когда сумма перевалила за 100 тысяч, поняла, что перед ней аферист. Когда она заводила разговор о деньгах, милый жених приходил в ярость: кричал, хватал за шею, запирал в квартире. Потом отходил, извинялся, но, к счастью, Аня вовремя поняла, что надо уходить.

- Я буквально сбежала от него ночью, - рассказала КП-Новосибирск девушка.

Через знакомых она попыталась узнать подробности о своем бойфренде. Оказалось, бизнесменом его можно было назвать с большой натяжкой. Машина, на которой он ездил, была арендованной. А «прибыльное дело» оказалось неприбыльным: пытался продавать защитные маски и разбогатеть на ситуации с пандемией, но не вышло.

То, что отношений уже не будет, Анна поняла. Но долг парню с сайта знакомств простить не могла. Требовала вернуть деньги. Виталий в ответ писал оскорбительные SMS, поджидал у подъезда, скидывал фото ее машины у работы и возле дома, намекая, что следит за ней. Выдумал историю - якобы он майор ФСБ - и скинул фото удостоверения, которое оказалось подделкой. После того как Анна обещала пойти в полицию, Виталий просто выхватил у девушки из рук смартфон, пытаясь удалить фото липовых «корочек».

- Еще оказалось, что он тайно снимал видео со мной, и начал шантажировать, что выложит везде эти ролики, но я обратилась в полицию, заявила в том числе и о краже телефона, - говорит Анна.

Бывший парень хамил и угрожал девушке. Фото: Предоставлено героиней публикации

ПОХИТИЛ И УГРОЖАЛ ЗАКОПАТЬ

Казалось, Виталий тогда образумился, назначил ей встречу на парковке под предлогом отдать телефон и долг. Свидание проходило в людном месте, около торгового центра, и девушка понадеялась, что это гарантия ее безопасности. Но ошиблась.

- Как только я села в машину, он нанес мне первый удар по голове. Заблокировал двери и схватил меня за волосы, прижал головой к подлокотнику между сиденьями. Куда мы ехали - я не знала, но просила отпустить меня и не бить. Виталий продолжал наносить удары по голове, когда останавливался на светофорах, и я уже не могла запомнить дорогу. Когда он остановился и отпустил мои волосы, я поняла, что мы находимся в каком-то лесу. Меня тошнило, были сильные боли в голове и груди, - описала Анна тот день КП-Новосибирск.

Согласно материалам дела, Виталий завез бывшую на окраину Заельцовского парка и стал требовать расписку, что та простила ему долг. Говорил, что иначе «убьет и закопает в овраге». Анна согласилась.

- Я написала расписку, а он будто сразу успокоился и подобрел. К счастью, на обратной дороге у него кончался бензин - и ему пришлось завернуть на заправку на улице Сухарной. Как только он вышел из авто, я выскочила из машины и побежала в магазинчик на заправке. А Виталий сразу сел в машину и уехал, - вспоминает Анна.

Она тогда снова написала заявление в полицию, а сотрудники заправки и магазина выступили свидетелями, как пленница сбежала от похитителя.

Суд дал похитителю семь лет колонии, но пострадавшая боится, что тот выйдет и будет мстить. Фото: Предоставлено героиней публикации

СУД И БЕГСТВО ЗА ГРАНИЦУ

Через день обиженный Виталий создал телеграм-канал, добавил туда знакомых и коллег Анны, выложил паспортные данные девушки, пять интимных роликов, тайно снятых во время их романа, и объявление, что бывшая якобы оказывает интим-услуги за деньги. С Анны же он стал требовать 5 тысяч рублей за удаление канала. Девушка пережила большой стресс, ведь видео посмотрели в том числе и ее подчиненные, но никаких денег аферисту платить не стала. Как и забирать заявления из полиции. Она помогла полиции устроить несколько засад на бывшего, но похититель все время убегал. И был будто недосягаем для полиции.

- Виталия задержали только через 2 месяца, для меня это были 60 дней настоящего ада. Непрекращающийся террор, преследования, слежка, звонки, SMS и так далее. Я боялась выходить из машины вечером, когда возвращалась с работы, боялась даже стука в дверь. Я и его бывший друг, у которого были с ним свои счеты, написали заявление напрямую в Следственный комитет, и вскоре его поймали. Знаю, что задерживали его на съемной квартире, взламывали входную дверь, - поделилась Анна.

Следователи возбудили уголовные дела о грабеже, похищении человека с применением насилия и о нарушении неприкосновенности частной жизни. Помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок помогла добиться справедливого наказания - в конце 2021 года суд приговорил Виталия к 7 годам строгого режима, также удовлетворил иск о взыскании морального вреда на сумму 300 тысяч рублей. В январе 2022 года Новосибирский областной суд отклонил апелляцию осужденного и не смягчил ему срок. Только жертва все равно переживает за свою безопасность. Да и денег, которые ей должен Виталий, до сих пор не увидела.

- Судебные приставы закрыли его долги, так как у него не было официального заработка и имущества. Дело о взыскании закрыли, - добавляет Анна Обручева. - Я не знаю, как пережила всю эту историю. Меня поддержали родные и любимый мужчина, за которого я позже вышла замуж и которому родила ребенка. В Новосибирске я не хотела оставаться - переехала сначала в Сочи, а затем вообще в Турцию. Собрать себя в кучу и довести начатое до конца мне помогло только желание наказать человека, который вел себя не по-людски: он был уверен, что ему ничего не будет, никто его не поймает и не докажет его вину. Но я до сих пор переживаю, что, когда он выйдет, будет мстить.

* Имя и фамилия девушки изменены.

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