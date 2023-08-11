«Ем помидоры и пью зеленый чай»: русская Барби Юлия Кригер раскрыла секрет худобы, которая пугает врачей

По индексу массы тела у сибирячки острый дефицит массы. Фото: Предоставлено Юлией Кригер

Русская Барби Юлия Кригер весит всего 40 килограммов при росте 165 сантиметров - поклонники тревожатся об анорексии. Девушка 13 лет не ест мясо, полгода живет на овощах и зеленом чае и «резко набирает вес от запаха чипсов». Что же скажут врачи - в материале КП-Новосибирск.

«Сибирская барби» не ест мяса и молочных продуктов, фрукты изредка. Фото: Евгения ГУСЕВА // Предоставлено Юлией Кригер

КУКОЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ

Напомним, мировая слава к Юле пришла еще в 2017 году - тогда о кукольной внешности девушки писали зарубежные СМИ, в том числе британский таблоид The Sun. «Без пластики - это фантастика!» - назывался материал. Журналист одаривал девушку комплиментами и называл русской Барби. Параметры Юлии действительно близки к кукольным пропорциям: 85/53/85. Юлия Кригер говорит, что 13 лет не ела мясо, а последние полгода сидит на жесткой веганской диете. И кажется, с каждым годом все тает и тает на глазах.

- Сейчас мой вес около 40 килограммов, он почти не меняется. Я не составляю себе какое-то меню на день, так как с детства нормально ем вообще один раз в день, мне всегда этого было достаточно. В течение дня могу что-то перекусить, если захочется. Утром никогда не ем, встаю не раньше полудня и пью только зеленый чай. К 14.00 - 15.00 я завтракаю в кафе или дома. Дома готовлю всегда что-то разное: овощное ризотто, веганскую пасту или еще что-нибудь - главное, без намека на животные продукты, - рассказала КП-Новосибирск Юлия Кригер.

Девушка обожает помидоры. Фото: Предоставлено Юлией Кригер // Андрей АБРАМОВ

Девушка гордится: уже полгода сидит на веганской диете, ужесточив ее: никаких признаков сахара, уксуса, лимонной кислоты и дрожжей в еде. Хлеб под строгим запретом, как и арбузы, дыни и большинство соков.

- Я ем не все овощи - только помидоры, очень редко - огурцы, баклажаны, морковку, кукурузу, стручковую фасоль, брокколи, авокадо. Фрукты ем еще реже, для меня это отчасти пищевой мусор. Грибы я не ем - считаю, что они вредны. Иногда пью кофе на кокосовом молоке, апельсиновый фреш. Десертам есть место, конечно, но без молочных жиров и сахара: веганский шоколад, веганское шоколадное печенье, конфеты, - перечисляет Юлия Кригер. - Я не призываю всех делать как я: у всех разный организм, даже отказ от мяса подходит не всем.

Грибы ненавидит, но ест шоколад без сахара. Фото: Предоставлено Юлией Кригер // Иван ВИСЛОВ

КРАСОТА И ХУДОСОЧНОСТЬ

Подписчики все равно бьют тревогу при виде фото русской Барби. Недовес пугает и врачей - они рассказали, чем это грозит.

- Судя по фото, я не вижу признаков анорексии. Но есть признаки дистрофии или кахексии - худосочности. Но нельзя утверждать об опасности, просто сравнивая рост и вес: нужно смотреть процент жира в организме. При дефиците жировой ткани начинается нарушение функций почек, вплоть до опущения почек. Страдает и нервная система, так как жир участвует в формировании оболочки нервных волокон. Отсюда могут появиться усталость, сонливость, вялость, дальше вплоть до дисфункции органов, - объяснил КП-Новосибирск врач-диетолог, директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новоселов.

Эксперт подчеркнул, что вегетарианство и веганство в Сибири вредно. Принципы питания, установленные Российской академией медицинских наук и мировыми стандартами, таковы: зерновые продукты составляют 40 - 45% рациона, овощи и фрукты - 30 - 35%, мясо, рыба и молочные продукты - еще 20 - 25%. Сахар должен составлять не более 5% от дневного рациона.

- Человек питался так десятки тысяч лет, это заложено на генетическом уровне, и изменить это получится лишь через пару тысяч лет. Принимать пищу нужно минимум три раза в сутки, лучше - четыре, идеально - пять. Иначе процессы оттока желчи грозят поражением поджелудочной железы, панкреатитом, холециститом и так далее. Полный отказ от животного жира, особенно в Сибири, грозит тяжелыми эндокринными заболеваниями, - предупреждает Яков Новоселов. - Из-за погоды в Сибири преобладает белково-жировой обмен, который требует мясных продуктов. Можно отказаться от мяса, но тогда компенсировать рыбой. Рыбу можно компенсировать молочными продуктами: сыр, творог, молоко. Но полный отказ от животных продуктов неприемлем.

Любой хлеб под запретом. Фото: Предоставлено Юлией Кригер // Иван МАКЕЕВ

Сама же Юля уверена, что у нее все в порядке.

- Полгода назад я проверялась полностью в медицинском центре, и у меня оказались прекрасные анализы, все в норме, хотя мясо и рыбу я не употребляю уже 13 лет. Именно мне такой тип питания подходит, все прекрасно, - не собирается прислушиваться к диетологам девушка.

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