«Кенов прошу не беспокоить, мне нужен мужик»: Русская Барби Юлия Кригер заявила, что ищет жениха

Такие парни, как Кен, Юлии не нравятся. Фото: Предоставлено Юлией Кригер //kinopoisk.ru

Мир захватила барбимания. Только ленивый не выложил в соцсетях фотку себя с кукольным фильтром. А вот жительница Новосибирска Юлия Кригер уже давно шагает своими длинными ногами впереди этого тренда. Зарубежные СМИ окрестили девушку «Русской Барби» еще несколько лет назад. Как ей удается быть похожей на куколку без фильтров и приложений и нашла ли она Кена – узнал корреспондент КП-Новосибирск.

Девушка часто путешествует и бежит от сибирских морозов. Фото: Предоставлено Юлией Кригер

СКАЗАЛА «НЕТ» ДРОЖЖАМ И САХАРУ

Мировая слава к Юле пришла еще в 2017 году, тогда о кукольной внешности девушки писали мировые СМИ, в том числе британский таблоид The Sun. На фотокарточках в соцсетях красовалась блондинка с длинными ногами, выразительными фигурой и глубокими глазами. Кстати грудь Юля сделала, увеличив размер до третьего с половиной. Остальное говорит не трогала — все дала природа.

Юля окутала свою личную жизнь тайной. О родне, друзьях, квартире или ее Барби-доме в соцсетях вы не найдете ни слова. Что мы знаем о ней – только имя. Точно как на упаковке с куколкой в магазине.

Сибирячка не пытается надеть все розовое ради тренда. Фото: Предоставлено Юлией Кригер

Из-за премьеры фильма о Барби мир захватила волна подражания. Мы поговорили с нашей соотечественницей и узнали, насколько розовая и сладкая жизнь у живой куклы. Но настоящего сахара там оказалось совсем немного, ведь параметры Юлии 85/53/85. А вес — всего 40 кило! Подписчики то и дело переживают, что у девушки анорексия, но сама она считает, что ее вес — идеален.

- В чем секрет моей диеты? Я была вегетарианкой около 13 лет, я не употребляю мяса, рыбу, морепродукты и все, что шевелится. В этом году я вообше перешла на веганство, теперь я полностью исключила все животные жиры и молочку. Также я не употребляю продукты, где содержится сахар, уксус, лимонная кислота, дрожжи, – рассказала КП-Новосибирск Юлия Кригер.

- Не боитесь повторить судьбу блогера-сыроеда Жанны Самсоновой?

- Читала, что она питалась только двумя видами фруктов. Тут не нужно быть нутрициологом, чтобы сказать, что ей банально не хватало микроэлементов. Это не моя история.

«Сибирская барби» предпочитает сильных мужчин вместо типажа «Кена» из фильма. Фото: Предоставлено Юлией Кригер

ОДИНОЧЕСТВО БЛОНДИНКИ

При этом девушка утверждает, что не стремилась специально быть похожей на Барби, просто ей нравится именно такая внешность и так уж совпало, что эти образы идентичны. Рада ли она, что мир завхватила мода на все розовое и блондинстое?

- Мне никогда не помогала популярность чего-либо. Я как была собой, так и осталась, повышенное внимание ввиду какой-то новой моде быстро начинается и так же быстро заканчивается, - говорит девушка, выкладывая очередной ролик в Тик-Токе.

Девушка стала веганом и весит 40 килограмм. Фото: Предоставлено Юлией Кригер

Ее короткие видео в социальных сетях в основном на тему отношений, но оказалось, в личной жизни русской Барби пока тишина. Какого же принца она ждет? Оказывается, не такого как Кен.

- Типаж мужчины Кена хорош только в фильме и мультике. Там пусть и остаются такие. Я люблю властных и энергетически сильных мужчин. Мне нужен мужик, но в смысле, что это простой работяга. Внешность многое говорит о внутреннем мире человека. Поэтому мальчик Кен никогда не сможет быть таким, как я описала, Кенов я прошу меня не беспокоить, – рассказала КП-Новосибирск Юлия Кригер.

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