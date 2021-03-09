«Хочу новую грудь и в Париж!»: как сложилась жизнь сибирской Барби, которая прославилась на весь мир

Как думаете похожа?. Фото: предоставлено Юлией Кригер/dollmagic.ru

О жительнице Новосибирска Юлии Кригер узнали по всему миру три года назад. Тогда о необычной внешности девушки написал британский таблоид The Sun. Английских журналистов поразило кукольное лицо сибирячки, которым одарила ее сама природа. «Нет пластики — это фантастика» — таким был заголовок материала, после которого провинциальная красотка проснулась знаменитой. Тогда иностранная пресса и окрестила ее «русской Барби». «Комсомолка» решила узнать, как складывается жизнь Юлии сейчас и пользуется ли она услугами пластических хирургов, чтобы сохранить свою схожесть с самой красивой куклой в мире.

ПУХЛЫЕ ГУБЫ И РОВНЫЙ НОС

Юлю с самого детства называли куколкой. Милое лицо, белокурые волосы, голубые глаза и узкие скулы — просто залюбуешься. Комплимент из детства так и приклеился к сибирячке на всю дальнейшую жизнь.

— У меня было много кукол в детстве, особенно Барби. Моей самой любимой была кукла из Германии. Мне ее подарили родственники. Она была самой красивой. Жалко, что не знаю, где она сейчас, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Кригер.

Сибирячка считает, что прямой нос и пухлые губы у девушек - это красиво. Фото: предоставлено Юлией Кригер

По словам сибирячки, она не подражает Барби. Юлю просто вдохновляет ее образ. Да и эталоном красоты она Барби не считает. Раньше Юле нравилась кукла, но сейчас у девушки совсем другие представления о красоте.

— Это больше собирательный образ. Могу назвать то, что мне нравится у девушек: пухлые губы, ровный нос, явно выраженные скулы, — перечисляет Юлия.

— А у мужчин?

— Да для мужчины внешность не главное. Нужно, чтобы голова на плечах была.

«Я НЕ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ФРИКОМ»

Если лицо девушки осталось не тронутым руками хирургов, то над ее грудью они хорошо поработали. Девушка увеличила ее с единички до трех с половиной. Да и сейчас хочет лечь под нож.

— Я думаю сделать еще одну пластическую операцию на груди. Нет, я увеличивать больше не буду. Только форму хочу немного подкорректировать, — говорит сибирская Барби.

Юля скрывает свой возраст и семейное положение. Фото: предоставлено Юлией Кригер

Смотря на красивые фотографии Юлии, кажется, что девушка часами сидит перед зеркалом, чтобы подчеркнуть природную красоту. Однако, несмотря на большую косметичку, Юлия вообще может не пользоваться ею.

— Все зависит от настроения. Могу быть при полном параде, а могу только глаза подвести и ресницы подкрасить. Очень люблю рисовать стрелки. Начала упражняться в этом нелегком деле еще в пятом классе. Постоянно к маме подбегала, и она мне указывала на ошибки. Сначала использовала карандаш, потом перешла на жидкую подводку, — вспоминает девушка.

Девушка может выйти на улицу и без макияжа. Фото: скриншот из видео.

Занято сердце сибирской красотки или нет — до сих пор загадка. Юля хранит эту тайну, опасаясь многочисленных отписок от поклонников. Ведь вместе с популярностью к ней в Инстаграм пришли и подписчики. Также девушка тщательно скрывает свой возраст.

Яркая и запоминающаяся внешность помогает Юлии неплохо зарабатывать на съемках в рекламе. Красотку звали и на разные телепередачи, но она решила, что не хочет светиться на телеэкранах, особенно в скандальных шоу.

Юля мечтает жить в Париже. Фото: предоставлено Юлией Кригер

— Меня на первый канал звали, потом в «Дом-2». Я не чувствую себя фриком, чтобы участвовать в таких шоу. Не готова я к такому, — призналась сибирская Барби.

Сейчас Юля мечтает переехать в Париж на постоянное место жительство. Она хочет купить там квартиру в высотном доме, чтобы из окна была видна Эйфелева башня. И балкончик должен быть обязательно маленький и кованый. В общем, все как в магазине игрушек.

Девушка красится по настроению. Фото: предоставлено Юлией Кригер

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