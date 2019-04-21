«Если бы в моем городе сгорело что-нибудь, мне было бы все равно»: русская Барби в посте про Нотр-Дам разозлила подписчиков

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-21T14:59:29+03:00

Юлия Кригер считает, что в Новосибирске нет ничего красивого, и переживать из-за пожаров в столице Сибири не стоит

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После того, как 15 апреля во Франции загорелся знаменитый Notre-Dame de Paris, что ни день, то в соцсетях вспыхивают новые скандалы, связанные с трагедией. Сначала комментаторы резко отреагировали на предложение министерства культуры РФ собирать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери. Россияне стали постить фотографии разрушенных храмов в своих городах и селах с подписью: «Это мой Нотр-Дам».

А потом масло в огонь подлила русская Барби – жительница Новосибирска Юлия Кригер, которую сравнивают с игрушечной блондинкой с легкой руки британских журналистов. Свой скандальный комментарий она написала на собственной странице в соцсетях:

- Мне больно смотреть, что происходит с Парижем: ведь это мой любимый город, он наполнен невероятной энергетикой! Я рада, что побывала несколько раз в этом потрясающем месте, до того, как там стали происходить ужасные вещи, - Юлия начала вроде бы с правильного посыла, но ее дальнейшие комментарии повергли подписчиков в шок - У нас нет никакого наследия, и в России существует только два города - Москва, Санкт-Петербург. Если бы в моем городе сгорело бы что-нибудь (конечно, без человеческих жертв) , мне было бы все равно, ничего красивого все равно нет, одна разруха. Поэтому я так сопереживаю Парижу, ведь там каждый закоулочек достоин внимания. Поэтому это великая трагедия для тех, кто осознает что такое культурное наследие и история.

Юля была в Париже несколько раз. Фото: https://www.instagram.com/pink_huink/.

После такого заявления подписчики Юли возмутились и не стали особо церемониться в комментариях:

- А мне больно смотреть, что происходит в России, - пишут одни.

- Отправляйся в свой Париж, - куда менее сдержанны другие.

ИСТОЧНИК KP.RU