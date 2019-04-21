2019-04-21T14:59:29+03:00
Общество

«Если бы в моем городе сгорело что-нибудь, мне было бы все равно»: русская Барби в посте про Нотр-Дам разозлила подписчиков

Юлия Кригер считает, что в Новосибирске нет ничего красивого, и переживать из-за пожаров в столице Сибири не стоит
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Юлия Кригер возмутила соцсети, заявив, что не переживала бы из-за пожара в Новосибирске. Фото: https://www.instagram.com/pink_huink/.Юлия Кригер возмутила соцсети, заявив, что не переживала бы из-за пожара в Новосибирске. Фото: https://www.instagram.com/pink_huink/.
Изменить размер текста:

После того, как 15 апреля во Франции загорелся знаменитый Notre-Dame de Paris, что ни день, то в соцсетях вспыхивают новые скандалы, связанные с трагедией. Сначала комментаторы резко отреагировали на предложение министерства культуры РФ собирать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери. Россияне стали постить фотографии разрушенных храмов в своих городах и селах с подписью: «Это мой Нотр-Дам».

А потом масло в огонь подлила русская Барби – жительница Новосибирска Юлия Кригер, которую сравнивают с игрушечной блондинкой с легкой руки британских журналистов. Свой скандальный комментарий она написала на собственной странице в соцсетях:

- Мне больно смотреть, что происходит с Парижем: ведь это мой любимый город, он наполнен невероятной энергетикой! Я рада, что побывала несколько раз в этом потрясающем месте, до того, как там стали происходить ужасные вещи, - Юлия начала вроде бы с правильного посыла, но ее дальнейшие комментарии повергли подписчиков в шок - У нас нет никакого наследия, и в России существует только два города - Москва, Санкт-Петербург. Если бы в моем городе сгорело бы что-нибудь (конечно, без человеческих жертв) , мне было бы все равно, ничего красивого все равно нет, одна разруха. Поэтому я так сопереживаю Парижу, ведь там каждый закоулочек достоин внимания. Поэтому это великая трагедия для тех, кто осознает что такое культурное наследие и история.

Юля была в Париже несколько раз. Фото: https://www.instagram.com/pink_huink/.

Юля была в Париже несколько раз. Фото: https://www.instagram.com/pink_huink/.

После такого заявления подписчики Юли возмутились и не стали особо церемониться в комментариях:

- А мне больно смотреть, что происходит в России, - пишут одни.

- Отправляйся в свой Париж, - куда менее сдержанны другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Бизнес не зашел»: новосибирские торговцы выбросили непроданную вербу на помойку
Новосибирские православные отмечают вербное воскресенье
В Новосибирске внедорожник сбил женщину рядом с остановкой
Сами открыли дверь вору: в Новосибирске жулик ограбил выставку о Николае II
«Это мой способ что-то сделать для Нотр-Дам де Пари»: французский художник нарисовал собор Парижской Богоматери в огне
Новосибирские полицейские поймали жулика, воровавшего велосипеды
«Хорошие колхозницы»: сибирячка повеселила «Инстаграм» танцем в «змеиных» лосинах
Погода на день в Новосибирске: 21 апреля будет плюс 6 градусов
Мокрые и смешные: реакция белых медвежат на воду позабавила соцсети
До мурашек: фото кота, спасенного из горящего дома, растрогало соцсети
«Это завораживает»: новосибирцу удалось сделать необычное фото галактики, похожей на водоворот
«Никто его не бил»: полицейские прокомментировали историю новосибирца со сломанной ногой
Срочные поиски: мужчина заблудился в лесу под Новосибирском
«Контролируй ноги своего ребенка»: таксист выгнал из машины сибирячку с 3-летним сыном-инвалидом
Опыт из «Бригады» остался: Безруков показал мастер-класс по стрельбе в тире Новосибирска
«Закрываете окна и двери»: дорожник устроил пыльную бурю на жилмассиве в Октябрьском районе
Перегнули палку: коллекторы заплатят 75 тысяч рублей за звонок сестре должницы
Скрутили на улице: в сети появилось видео с предполагаемым маньяком-серийником из Первомайки
Губернатор Андрей Травников вместе с новосибирцами вышел на субботник
Не хочу лечиться: приставы принудительно отправили в больницу четырех сибиряков с заразной болезнью
Субботник в Новосибирске: мэр убирал Сквер Славы
Хищники против папарацци: ревнивый волк-отец не подпускал сибиряков к клетке с маленькими волчатами