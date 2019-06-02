«Все похудели?»: Русская Барби показала шикарную фигуру в купальнике

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-02T09:37:34+03:00

Юлия Кригер продемонстрировала свою подготовку к купальному сезону, с такой фигурой точно не будет стыдно показаться на пляже

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С приходом тепла желание сбросить пару кило возникает у большинства девушек. Вот и жительница Новосибирска Юлия Кригер выложила на своей странице в соцсетях пост про больную тему, а заодно похвасталась новым фото в открытом купальнике.

— Кстати, а почему больше никто не пишет, что он жирный? Вы что, все похудели? — задает вопрос к подписчикам Юлия Кригер.

Комментаторы тут же откликнулись на ее зов в соцсетях. Вот, что они пишут Юлии в ответ, не забывая делать комплименты девушке:

— Да мы и не толстели, чтобы худеть.

— Ну я жирный. Найдут причину, похудею. Постоянно на гормонах сидеть — не вариант.

— Ты как всегда прекрасна.

Русской Барби жительницу Новосибирска Юлию Кригер окрестили британские СМИ. Блондинка с огромными глазами, тонкой талией и шикарной грудью напоминала знаменитую куклу. При этом девушка честно призналась, что ради необычных пропорций легла под нож хирурга.

ИСТОЧНИК KP.RU