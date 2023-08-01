«Снял посуточно квартиру, звонил кому-то перед смертью»: 18-летнего студента из Тувы, пропавшего в Новосибирске, нашли под окнами

Молодой человек поехал в Новосибирск на попутках и пропал. Фото: Предоставлено родителями

Поиски 18-летнего студента из Тувы в Новосибирске закончились трагедией. Напомним, его искали 11 дней. Родные рассказывали, что парень поступил в один из вузов, поехал на попутках в Новосибирск, чтобы подать документы в институт и там учиться. Но связь с ним пропала. Позже родственникам сообщили, что парень погиб.

- Нам позвонили следователи, сообщили, что он мертв. Мы выехали в Новосибирск на опознание тела, - сообщила КП-Новосибирск сестра погибшего.

Юноша снял квартиру на 25-м этаже, заплатив вперед. Фото: Предоставлено родителями

После публикации КП-Новосибирск жительница Академгородка связалась с редакцией и рассказала подробности трагедии. Женщина оказалась знакомой хозяйки квартиры в 25-этажном доме в микрорайоне «Щ», где студент посуточно снял квартиру. В пресс-службе СКР по Новосибирской области подтвердили факт трагедии по данному адресу.

- 22 июля я вышла на уборку в съемную квартиру в Академгородке. Хозяйка рассказала, что 18-летний парень должен был выселяться в этот день и забрать вещи. Я пришла в эту квартиру, дверь мне никто не открыл. На стук никто не ответил, я позвонила хозяйке. В итоге к квартире уже приехали сотрудники СКР, они вскрыли ее. Еще сказали, что молодой человек погиб сам, квартира была заперта изнутри. Он с кем-то разговаривал по видеозвонку в последний момент, - сообщила читательница КП-Новосибирск. - Выходит, парень приехал в Новосибирск в ночь на 21 июля, снял посуточно жилье... А в итоге тело его нашли под окнами дома, момент смерти, говорят, попал на видеозапись. Сама хозяйка квартиры сказала, что он был скромным жильцом: тихо заехал, все сразу оплатил, предупредил: «могу приехать, могу не приехать»... А почему он решился на этот ужасный шаг, так и осталось непонятным.

Перед трагедией парень разговаривал с кем-то по видеозвонку. Фото: Предоставлено родителями

Перед трагедией парень разговаривал с кем-то по видеозвонку. Фото: Предоставлено родителями

ОФИЦИАЛЬНО

- 21 июля 2023 в ночное время вблизи дома по улице Иванова было обнаружено тело 18-летнего парня. По данному факту территориальным следственным отделом проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дали ему с собой 20 тысяч, но до вуза он не добрался»: 18-летний студент из Тувы загадочно пропал по пути в Новосибирск

18-летний студент из Тувы пропал по пути в Новосибирск (подробнее)

Поиски 18-летнего тувинского студента, пропавшего по пути в Новосибирск, завершились трагедией

В Новосибирске нашли погибшим 18-летнего студента из Тувы, приехавшего поступать в вуз (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber