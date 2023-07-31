«Дали ему с собой 20 тысяч, но до вуза он не добрался»: 18-летний студент из Тувы загадочно пропал по пути в Новосибирск

Студент поехал поступать в вуз и пропал. Фото: Предоставлено родными студента

Студент из Тувы Буян Очур поехал в Новосибирск на попутках и пропал. Родственники ищут его уже 11 дней, но телефон парня заблокирован. Хорошист и участник олимпиад поступил в НГУ на физфак, прошел конкурс и поехал в новосибирский вуз с документами. С собой у него было 20 тысяч рублей. Родители подали заявление в полицию. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Участник олимпиад хорошо сдал ЕГЭ и поступил на бюджет. Фото: Предоставлено родными студента

СИДЕЛ ДОМА И РЕШАЛ ЗАДАЧИ

18-летний хорошист из Тувы Буян Очур поехал учиться в Новосибирск. Молодой человек подавал документы на физфак НГУ и прошел конкурс. Парень решил ехать в Новосибирск на попутках, 20 июля он сел на транспорт в Кызыле, но потом перестал выходить на связь:

- Буян хорошо учился, даже в свободное время сидел дома и решал задачи по физике, химии, математике. В школе ездил на олимпиады по Сибири. Хороший ребёнок, который всегда был на связи. Он сдал ЕГЭ по физике на 89 баллов и прошел на бюджет в НГУ, поехал сдавать документы. В дорогу мы дали ему 20 тысяч рублей, он решил добираться на попутках. На каких — не объяснил, - рассказала КП-Новосибирск мама пропавшего.

Раньше пропавший парень всегда выходил на связь с родителями. Фото: Предоставлено родными студента

С 20 июля студент перестал выходить на связь, хотя раньше всегда сообщал номер и марку авто, время прибытия. Перед поездкой в Новосибирск Буян жил со старшей сестрой, которая работает юристом.

- Вредных привычек не имел, в конфликты не вступал. Вообще он по характеру немного замкнутый, друзей у него было мало, девушки тоже не было. Он дорогу в Новосибирск знал, уже ездил на попутках. Он как выехал, я каждый день ему звонила, писала в соцсети, но его там нет, а номер телефона вообще заблокирован. В пятницу, 28 июля отец написал заявление в полицию, я беру отпуск и тоже буду искать Буяна, - сообщила КП-Новосибирск мама пропавшего.

Родственники рассказали особые приметы парня: высокий рост 190 см, нормальное телосложение, темно-каштановые волосы, карие глаза. Он носит очки, имеет на носу горбинку, на лице следы акне.

Буян Очур был одет в красную футболку поло, синие джинсы, бейсболку цвета хаки, черные кроссовки с белыми полосками.

При себе у студента был черный рюкзак с зеленой надписью «Off White».

Родственники просят очевидцев обратиться по номеру «112» или связаться с редакцией по телефону: 8-923-145-11-03. Мы обязательно передадим ваши контакты родным студента.

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