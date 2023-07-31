Поиски 18-летнего тувинского студента, пропавшего по пути в Новосибирск, завершились трагедией

Поиски 18-летнего студента из Тувы, пропавшего по пути в Новосибирск, завершились трагедией. Фото: предоставлено родными студента

Поиски 18-летнего студента из Тувы, пропавшего по пути в Новосибирск, завершились трагедией. Об этом стало известно в понедельник, 31 июля. Молодого человека искали 11 дней.

— Его нашли погибшим в Новосибирске, нас просят приехать на опознание, — сообщили КП-Новосибирск родственники парня.

Напомним, молодой человек отправился в Новосибирск на попутках. Он планировал поступать на физфак в местный вуз. С собой у него были документы и 20 тысяч рублей. 20 июля он сел на транспорт в Кызыле, но потом перестал выходить на связь.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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